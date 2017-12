Der "Oberpfälzer Saitenklang" stimmte am Samstag in der Kirche St. Johannes auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. An den Veeh-Harfen spielten Angela Putzer, Irmgard Puff, Gisela Grimm und Josef Sterr. Ludwig Putzer mit dem Akkordeon und Norbert Puff mit der Gitarre begleiteten die Stücke auch mit Gesang.

Im Evangelium verkündete Monsignore Andreas Uschold die Menschwerdung des Sohnes Gottes. "Der Engel sagte zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Sie wird ein Kind empfangen, einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben soll." Zu hören waren im Gottesdienst unter anderem die Stücke "Staad, staad, heut' is Advent", "Brinnt's Kirzel am Kranz", "S' Gripperl im Wold", "Staade Weis" und "Leis erklingt ein Lied". Die Musiker spielten instrumental oder mit Gesang - immer jedoch harmonisch zum Gefallen der Besucher.