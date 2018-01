Es ist das klassische Dschungelbuch nach der Bestseller-Vorlage von Rudyard Kipling, das das Theater Liberi aus Bochum am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr als Musical auf die Bühne der Max-Reger-Halle zaubern will. Heraus kommt eine moderne Fassung rund um Mogli und seine tierischen Freunde. Das jedenfalls versprechen die Macher von "Dschungelbuch - das Musical". Oberpfalz-Medien verlost für die Urwald-Sause mit Bär Balu und Panther Baghira fünf mal zwei Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Telefonnummer 0137/808401627 an und spricht das Stichwort "Dschungelbuch", seinen Namen, die Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 22. Januar, 13 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück.