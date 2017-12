Das neue Jahr fängt ja gut an: Sebastian Reich und seine Amanda kommen nach Weiden und bringen einen "Glückskeks" mit. So zumindest ist das Programm überschrieben, in dem sich das ungleiche Duo auf die Suche nach dem Glück begibt. Dass die streitbare Nilpferddame eine ganz eigene Vorstellung davon hat, versteht sich von selbst. Die Show beginnt am Freitag, 5. Januar, um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle. Wer sein Glück schon vorher herausfordern möchte, kann ja bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Fünf mal zwei Karten für Sebastian und Amanda gilt es zu ergattern.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401627 an und spricht das Stichwort "Amanda", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Dienstag, 2. Januar, 10 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!