Auf einen kleinen nächtlichen Vorgeschmack beim "Kunstgenuss" am Freitag folgt nur einen Tag später die Eröffnung der Herbstausstellung des Oberpfälzer Kunstvereins, mit der gewohnten Qualität und Vielfalt, aber auch einem ganz neuen Look.

Denn zur Vernissage in der Aula der Hans-und-Sophie-Scholl-Realschule werden auch die neuen Stellwände eingeweiht, die dem Ganzen ein wahres "Galerie-Flair" geben sollen, freut sich Vorsitzende Irene Fritz. Und von den Wänden wird auch reichlich Gebrauch gemacht, gilt es doch, die Arbeiten von insgesamt 40 Mitgliedern auszustellen. 40 heimische Künstler und damit ebenso viele verschiedene Stile sind somit in der Schulaula zu sehen, von der Oberpfälzer Landschaft über abstrakte Gemälde bis hin zur Objektkunst.Nach zwei Themen-Ausstellungen in diesem Jahr sei diese Herbstschau laut Fritz so etwas wie eine Verschnaufpause, bei dem sich die teilnehmenden Mitglieder nach Herzenslust ausleben konnten, was sich in dem stilistischem wie inhaltlichem Reichtum der Werke widerspiegelt, ohne Scheu vor einer mitunter unkonventionellen Wahl des Arbeitsmaterials etwa - wie eine Reihe von Wirtshaus-Tischen, deren Flächen ganz einfach zur Leinwand umfunktioniert wurden.Bei aller Individualität steht beim Oberpfälzer Kunstverein natürlich aber die Zusammenarbeit im Vordergrund: "Wir wollen gemeinsam einen Raum gestalten, in dem es sich leben lässt", sagt Irene Fritz bei ihrer Einführungsrede. Und um das Gemeinsame auf einen Nenner zu bringen, oder auch 40, hat die Vorsitzende für jeden Künstler noch einen Satz parat, der auf das kommende Kunsterlebnis nach der feierlichen Eröffnung schließen lässt.Von der Keramik innerer Zwiespälte ist etwa die Rede, der Nähe zur Ursprünglichkeit der Natur, Metamorphosen der Druckplatte oder architektonischen Gefügen. Und natürlich noch von Vielem mehr, eingerahmt durch die sanften Klänge des Jazz-Trios "Desafinado".Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 5. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.