Opern-Arie statt Schimpftirade bei "Musik am Nachmittag"

"Überraschungen" und "ungewöhnliche Requisiten" kündigt Petra Vorsatz dem Publikum bei "Musik am Nachmittag" im Maria-Seltmann-Haus an. Tatsächlich gelingt den drei Musik-Stipendiaten Alicia Martinez (Sopran), Lorenzo de Cunzo (Bariton) und Zhongqui Shi (Piano) musikalisch und darstellerisch eine kurzweilige Darbietung. Martinez und de Cunzo verkörpern ein streitendes Liebespaar. Statt zu keifen und zu schreien, singen die beiden jedoch lieber Arien von Mozart, Ravel und Puccini. Am Ende vertragen sich die Liebenden bei einem Walzer von Max Reger und verlassen Arm in Arm den Saal. Es folgen langer Applaus - und eine Zugabe. Bild: Schönberger