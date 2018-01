Das bekannte und mehrfach ausgezeichnete Orchester "Klassik Modern" spielt mit den Solisten Anna Patrys (Sopran), Gewinnerin des Elizabeth Connell Preises, und Natalia Samostrokov (Violine), Preisträgerin internationaler Wettbewerbe, die größten Hollywood-Blockbuster. "Klassik Modern" gastiert am Sonntag, 25. Februar, ab 17 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Zu hören sind "Fluch der Karibik", "Titanic", "König der Löwen" oder auch "Star Wars". Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb