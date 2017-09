Reger schrieb nicht nur eine Menge betörender Lieder, das beweist der Liederabend am Samstagabend, sondern schuf auch grandiose Orgelwerke. Etliche davon präsentiert Hanns-Friedrich Kaiser im Orgelkonzert unter dem Titel "Max Reger und die Reformation" am Sonntag in der Michaelskirche.

Intensiv ruhiger Spielverlauf

Akkorde wie Blitze

Schon der Titel überrascht: Reger war Katholik, dennoch hielt er viel von der protestantischen Idee, Choräle zu den Anlässen des Kirchenjahres zu verfassen. Diese sollten musikalisch auf die besondere Note des Tages hinweisen und das taten sie auch. Kaiser wählt für sein Programm bei den 19. Weidener Max-Reger-Tagen Beispiele aus unterschiedlichen Schaffensperioden, die das Schaffen des Komponisten für die Königin der Instrumente beleuchten.Gut gefüllt ist der Kirchenraum, als Hanns-Friedrich Kaiser sein Programm beginnt. Es ertönt die Phantasie D-Dur über den Choral "Ein feste Burg ist unser Gott" op 27, die alle vier Verse des Luther-Liedes auskomponiert hat. Jeder Vers wird musikalisch eindringlich charakterisiert. Kaiser schafft es glänzend, die Stimmungen jeweils glaubhaft darzustellen. Selbst im größten Schwall klingen die Töne klar und leise Tonfolgen bekräftigen einen intensiv ruhigen Spielverlauf.Aus der "Zweiten Orgelsonate d-moll" op 60 ertönt der Satz "Invocation", ein fast mystisches Grave mit sehr bewegtem Mittelteil. Eine weitere Choralbearbeitung eines evangelischen Kirchenliedes stellt "Wie schön leuchtet der Morgenstern" op 67 Nr.49 mit grundlegendem Cantus firmus dar. Aus der "1.Suite e-moll" op 16 wird Nr. 2, das "Adagio assai" vorgestellt. Eine solistische Oberstimme über Begleitfiguren entwickelt eine hymnische Melodie, die sich steigert und wieder abschwillt.Für alle Christen wichtige Feste betonen "Ostern" op 145/5 und "Pfingsten" op 145/6 in feierlichen Klangfolgen. Auch "Freu dich sehr, o meine Seele" op 67/11 und "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" op 79b/6 sind klanglich ähnlich angelegt. Den Höhepunkt und zugleich Schlusspunkt der Veranstaltung bildet die Phantasie über den Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme" op 59/2. Die beginnende "Introduzione, Grave" bewirkt, dass man als Hörer in immer größere Erwartung gerät, denn Reger lässt am Anfang keinen tonalen Hinweis auf die bekannte Choralmelodie zu. Die Spannung wird gesteigert durch schwere Akkorde neben- und übereinander und es gibt Fachleute, die der Ansicht sind, Reger wolle hier einen Friedhof in Erwartung des Jüngsten Tages darbieten.In die ruhige Stimmung platzen Akkorde und Läufe wie Blitze hinein, erst dann ertönt "äußerst zart" die Choralmelodie wie die Stimme eines Himmelsboten. Die Stimmung wird lebhafter, die in den Gräbern liegenden fangen an, sich zu bewegen. So können die rascheren Klänge aufgefasst werden. Es folgt die zweite Station: Das "Quasi Allegro vivace" zeigt an "Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig" und das Warten auf ihn macht die Stimmung lebhafter. Auch das zwischengeschobene "Adagio con espressione" steigert die Erwartung.Nicht umsonst, es beginnt eine Fuge als dritte Station, die in unvergleichlich musikalischer Kunstfertigkeit die Ankunft des Erlösers feiert und die Choralmelodie im Bass mit grandiosen Umspielungen in breiten, vollen Akkorden ausklingen lässt. Kenner sagen, es handelt sich hierbei um einen Höhepunkt Regerschen Schaffens. Einen grandioseren Abschluss dieses Konzerts kann man sich schwer vorstellen.