Drei neue Ölgemälde erhält das Stadtmuseum Weiden für den Tachauer Bereich. Alle drei haben eine weite Reise hinter sich: Sie kommen aus Worms.

Dort hingen sie bis Ende letzter Woche an den Wänden von Lore Winterholler und Martina Erb. Die beiden Schwestern sind die Urenkelinnen von Josef Böttger, der auf zwei Bildern zu sehen ist.Böttger wurde 1859 in Reichenberg/Liberec geboren und zog für seine Stelle als Herrschaftsdirektor für den Besitz des Fürsten Alfred von Windischgrätz mit seiner Frau nach Tachau. Sein Sohn Rudolf arbeitete zunächst in Wien als Kunstprofessor, nach dem Krieg zog ihn sein Erfolg auch nach Regensburg und bis nach Weiden. Rudolf selbst verewigte sich auf dem dritten Bild: Es ist ein Selbstportrait.Die Bilder haben einen weiten Weg hinter sich. Zwei kamen nach dem Krieg von Wien nach Deutschland, das Selbstportrait von Rudolf stammt aus der Zeit seines Schaffens in Regensburg. Mitgebracht hat sie der aus Bärnau stammende und in der Nähe von Worms wohnende Biologe Othmar Dill. Sein Vater stammte aus Paulusbrunn. Die Übergabe fand im Haus der Familie Leser in der Knopfstadt Bärnau statt.Der Kontakt kam im August zustande, als sich ein Urenkel von Böttger bei Rainer Christoph in Weiden meldete. Dieser hatte durch die Webseiten der Goldenen Straße von der Renovierung der in Paulusbrunn stehenden Böttgersäule erfahren. Am Telefon berichtete er, dass niemand in seiner heutigen Familie etwas von der Säule wusste. Daraus ergab sich ein intensiver Kontakt: Es wurden etliche Neuigkeiten über die Geschichte des tüchtigen Juristen, den Fürst Alfred zum Ende des Jahrhunderts als Gesamtvermögensverwalter der Windischgrätzer nach Wien geholt hatte, ausgetauscht. Über den Urenkel und ihren Bruder Reinhard Stenzel entstand bei dessen Schwestern Lore und Martina die Idee, die Bilder an einen Ort zu übergeben, der Böttger würdigt. Das Weidener Stadtmuseum war für beide eine überzeugende Adresse: Böttgers Andenken sei hier in guten Händen.