Die Paldauer tauchen bei ihrem Konzert die Max-Reger-Halle in weihnachtliche Stimmung - obwohl der Heilige Abend schon zwei Tage her ist. Doch es ist nicht alles so friedlich, wie es scheint: Schlagzeuger Franz Griesbacher rügt die Zuschauer.

Nach der Umstellung von einer aufwendigen Bühnenkulisse auf Videowand vor geraumer Zeit, gibt es im 19. Jahr der Paldauer-Weihnacht ein weiteres Novum: Renato Wohllaib hat die Seiten gewechselt. Sein Klavier steht jetzt Rechtsaußen neben Keyboarder Harry Muster. Wohllaib hat den Platz mit Erwin Pfundner getauscht. Der Klarinettist bläst zwischen Bassist Tony Hofer und Schlagzeuger Franz Griesbacher auf der linken Bühnenhälfte.Jeder Paldauer spielt mehrere Instrumente. Auf die aktuelle Musik und Show hat der Platzwechsel keine Auswirkung. Das Konzert ist spitze wie immer. Die Band strahlt große Gelassenheit aus. Dass das Sextett in diesem Jahr schon 26 Weihnachtskonzerte gespielt hat - die Max-Reger-Halle bildet traditionell das Finale der Weihnachtstourneen - spüren die Zuhörer nicht. Im Gegenteil. Das Konzert ist nichts für Weihnachtsmuffel. Der Heilige Abend liegt zwar zwei Tage zurück. Aber das Programm will noch immer aufs Fest einstimmen. Deshalb der Appell ans Publikum, es solle sich doch bitte in die Vorweihnachtszeit versetzen: "Last Christmas", "Heitschi Bumbeitschi", "Morgen kommt der Weihnachtsmann". Die Paldauer setzen auf traditionelle Weihnachtslieder mit ihrem Sänger Didi Ganshofer. Wunderschöne Weisen von "Leise rieselt der Schnee" bis "Oh du fröhliche". Natürlich kommen auch Medleys ihrer größten Hits. Im kommenden Jahr werden die Paldauer 50 Jahre alt. Mit ihrer Weihnachtstournee sind sie im 20. Jahr unterwegs. Zwei Jubiläen, die 2018 groß gefeiert werden wollen.Irgendwann gibt es eine Rüge: Griesbacher hebt den Zeigefinger und deutet auf Videofilmer im Saal. "Es sind immer die gleichen. Wir wollen das nicht." Der Band sei es nicht recht, wenn wackelige Amateurmitschnitte von ihren Konzerten im Internet landeten. Der Aufruf fruchtet.Ein halbes Jahrhundert Paldauer komme nicht von ungefähr. Das Erfolgsrezept habe ihm sein Vater beigebracht, erklärt Bandleader Griesbacher. "Bitte, Danke und Grüß Gott sind unsere Zauberformeln." Erwin, der dicke Schneemann, zieht warm eingemummelt seine Runde auf der Bühne. Apropos dick: "Über die Feiertage nähen Kalorien unser Kleider im enger", heißt es. Deshalb der Ratschlag: "Je stärker ich die Leute um mich herum mäste, desto schlanker wirke ich." Hofer macht den "Little Drummer Boy" und Griesbacher den "Noah" von Bruce Low. Zu Gehör kommen "Halleluja" von Leonard Cohen, "Wintergefühl" und das wunderschöne Gänsehautlied "Sterne der Heiligen Nacht" aus der Feder von Slavko Avsenik.