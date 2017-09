Ausstellungen

SchönseeAusstellungseröffnung "Farbe auf der Straße": Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1; Donnerstag, 21. September, 18 bis 20 Uhr. Großformatige Bilder werden an der Außenfassade des CeBB-Gebäudes gezeigt. Zugleich findet die Finissage der Sommerausstellung "Lebensräume" statt.WeidenNordoberpfälzer Gesundheitsmesse NOGEM: Max-Reger-Halle, Dr.-Pfleger-Straße 17; Samstag, 23. September, und Sonntag , 24. September; Infos auf www.nogem.de. MärkteWaldsassenTraditionelle Obstbörse: Naturerlebnisgarten, Brauhausstraße; Sonntag, 24. September, 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.Natur-TourEdelsfeldRundweg: Peutental: Kapelle in Bernricht, Bernricht 9; Sonntag, 24. September, 14 bis 16.30 Uhr. AOVE-Wanderung mit Anni Bär. Gebühr: 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.FlossenbürgDer Flossenbürger Schlossberg - Granit und seine Geschichte: Ortsplatz/Ortsmitte gegenüber Gasthaus Schlossberg, Hohenstaufenstraße; Freitag, 22. September, 16 bis 18.30 Uhr. Mit Besuch des Steinhauermuseums. Gebühr 4 Euro. Infos unter geopark-bayern.de.StadtführungenWeidenDem Verbrechen auf der Spur ... Weiden mal anders: Kirche St. Josef, Bürgermeister-Prechtl-Str.; Sonntag, 24. September, 14 bis 15.15 Uhr. Gebühr 3,50 Euro; Telefon (0172) 8 79 72 41.Literatur & BildungWaldsassenMutmacher gesucht... Wenn Trauer und Angst unsere Kinder berühren: Gartenschulhaus, Eingang Brauhausstraße; Dienstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr. Infos auf: www.kubz.de; Anmeldung unter Telefon: (09632) 92 00 37.LesungenAmbergAkos Doma "Der Weg der Wünsche": Provinzialbibliothek, Malteserplatz; Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr. Der ungarische Schriftsteller liest aus seinem neuen Roman. Eintritt: 7 Euro.WeidenLiebe, Tod und Zoigl: Buchhandlung Stangl & Taubald, Wörthstraße 14; Donnerstag, 21. September, 20 Uhr. Der schreibende Frauenarzt Dr. Thomas Bäumler präsentiert exklusiv seinen neuen Roman.VorträgeAmbergArchitekturforum Amberg - Dr. Robert Roithmayr "Architektur - Leicht wie Luft": Luftmuseum, Eichenforstgässchen 12; Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr. Vortrag von Dr. Robert Roithmayr (Donauuniversität Krems, Österreich) zum Thema "Architektur - Leicht wie Luft". Im Anschluss wird der Dokumentarfilm über den Architekten Frei Otto gezeigt. Eintritt frei.Der Weltenwanderer: Musikomm, Kaiser-Wilhelm-Ring; Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr. Live-Fotoreporage von Gregor Sieböck. Über den Jakobsweg, die iberische Halbinsel, quer durch Lateinamerika und auch nach Japan. Karten: NT-Ticket, Abendkasse.Kümmersbruck30 Jahre EDV-Tage Theuern: "Durch die Galaxis": Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Mittwoch, 20. September, 14 Uhr. Vorträge von "Social Media für Einsteiger im Museumsbereich" bis hin zur Geschichte der digitalen Kommunikation; öffentlich und gebührenfrei. Mittwoch , 14 Uhr, Beginn; Donnerstag , 9.30 Uhr, Begrüßung durch Landrat; Infos auf www.edvtage.de. Sulzbach-RosenbergNoch besser Leben ohne Plastik: St. Anna Krankenhaus, Krankenhausstraße 16; Donnerstag, 21. September.Vortragsreihe Erdcharta Nordbayern e.V. mit Spiegel-Bestseller-Autorin Nadine Schubert. Vorstellung ihres neuen Buches "Noch besser Leben ohne Plastik". Vortrag mit lebensfrohen Beispielen in der Cafeteria. Info unter www.erdcharta-nordbayern.de. Weiden"Abschalten, entsorgen, vergessen?": Martin-Schalling-Haus Weiden, Montag, 25. September, 20 Uhr.Die Kernenergie und ihr Müll - wohin damit? Referent: Professor Dr. Klaus Heide, Geowissenschaftler.Live MusikPechbrunnAstrid Harzbecker: "Die Stimme der Liebe": Herz-Jesu-Kirche, Kardinal-Grillmeier-Platz; Freitag, 22. September, 19 Uhr. Klassik und beliebte Volksweisen mit Astrid Harzbecker; Orgel: Hans-Jürgen Schmidt; Karten: u.a. Backhaus Kutzer, Pechbrunn, Telefon (09231) 9 73 61 06.Blues/Jazz/RockWeidenVein: Bistrot Paris, Sebastianstraße 2; Freitag, 22. September, 20 Uhr. Schweizer Trio zusammen mit dem britischen Weltklasse-Tenorsaxophonisten Andy Sheppard. NT-Ticket. Infos: www.jazz-zirkel-weiden.de. Weiherhammer"Pat Four": OWV-Hütte, Freitag, 22. September, 20 Uhr. Handgemachter Rock mit eingängigen Arrangements; Eintritt: 7 Euro, Abendkasse. Infos auf www.patfour.de. Klassische KonzerteWeidenWeidener Sommermatineen: "Ajusabe": Kirche St. Josef, Samstag, 23. September, 12.05 Uhr.Mit Andrea Kallmeier, Akkordeon, Julia Kallmeier, Dudelsack, Sabine Kroll, Nyckelharpa, Bernhard Kallmeier, Cajon, und Eva Danzl, Gitarre.Orgelkonzert mit Hanns-Friedrich Kaiser: Kirche St. Michael; Sonntag, 24. September, 17 Uhr. Ausgewählte Orgelwerke von Max Reger zum Thema "Max Reger und die Reformation - ein Gang durch das Kirchenjahr". Abendkasse.Kleinkunst/KabarettAltenstadt/WNHubert Treml: Bücherei, Samstag, 23. September, 18.30 Uhr. Der Mundart-Märchenprinz "verwurschtelt" Grimms Geschichten mit "I spinn". Karten: in der Martinsapotheke und Abendkasse. Eintritt 10 Euro.AmbergDie Diven und der Schmidt: Pfarrsaal St. Michael, Samstag, 23. September, 20 Uhr. Programm: "Das wird nie was? - Oh, doch!". In ihrer Musikrevue mixen die Damen gekonnt Kabarettistisches mit Jazz, Schlager und Chansons. Kabarettabend. Karten: pgr@st-michael-amberg.de..