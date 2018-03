Nicht nur Werke aus Perlmutt, sondern auch aus Porzellan gehören zu der Schenkung des Ehepaares Evelyne und Karl Teutsch an das Tachauer Heimatmuseum. Begeistert über ein "wunderbares Kaffeeservice mit Motiven aus Marienbad", zeigt sich Petra Vorsatz, Leiterin des Amts für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus. "Es ist zauberhaft. Jede Tasse und jeder Teller weisen ein anderes Motiv aus Marienbad aus." Das Service kommt genau richtig zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft mit Marienbad, das im Mai gefeiert wird. Aus diesem Anlass will Vorsatz eine Vitrine im Stadtmuseum mit dem Kaffeeservice gestalten. Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen unter anderem bei der Eröffnung der Kurbadsaison in Marienbad am 11. Mai: Der Chor "Singing Witt" wird gemeinsam mit dem Westböhmischen Symphonieorchester ein Konzert gestalten. In Weiden treten die Sänger und Musiker am 3. November gemeinsam auf. Der offizielle Festakt in der Max-Reger-Stadt ist am Bürgerfest-Samstag, dem 23. Juni, geplant.