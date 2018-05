Mit 13 hat Patrizia begonnen, ihren ersten Fantasyroman zu schreiben. Zwei Jahre dauerten der Schreibprozess und die Überarbeitung beim Verlag. Ihr fertiges Werk präsentierte sie bei einer Lesung im Schülercafé Scout.

(pjkt) Die 16-jährige Schülerin des Elly-Heuss-Gymnasiums las den gespannten Zuhörern zwei Auszüge aus "Chain of innocent souls" vor. Eine Fantasiewelt, die in vier Stämme unterteilt ist, stellt den Schauplatz der Handlung dar. Ihre Bewohner werden von Dämonenengeln bedroht. Die Mission der Hauptfiguren Ayla ist es, die Kreaturen mit Hilfe eines Seelengefäßes zu bekämpfen."Neben den übernatürlichen Elementen gibt es auch romantische und traurige Szenen. Eine Achterbahn der Gefühle, wie es auch im echten Leben oft ist", erklärte die Autorin aus Waldthurn. Veröffentlicht wurde das Buch im Masou-Verlag und ist sowohl über bekannte Versandhändler als auch in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich. "Ich war vorher überhaupt nicht interessiert an Fantasy-Themen. Beim Lesen hat mir der Roman dann doch wirklich gut gefallen. Ich empfehle Patrizias Buch sehr gerne weiter", erzählte Mitschülerin Angelina, die "Chain of innocent souls" bereits zum zweiten Mal gelesen hat. Die Message ihres Buches begleitet die junge Autorin auch in ihrem eigenen Alltag. "Es ist wichtig, wie Ayla sein eigenes Lebensziel zu finden und es zu verfolgen. Dabei ist es egal, was andere davon halten", erklärte Patrizia, die ihre Leidenschaft zum Schreiben unermüdlich verfolgt. Das nächste Projekt der Schülerin ist bereits geplant, denn die Fortsetzung ihres Fantasyromans hat sie schon geschrieben. "Bis die Überarbeitungen abgeschlossen sind, wird es jedoch eine Weile dauern", blickt die Autorin in die Zukunft.