Dass die Verbindung von Jazz und Latin klappt, ist auch den "Pioneros Latinos" zu verdanken, die im "Alten Eichamt" spielten. Die 14-köpfige Band bot eine perfekte Synthese aller Komponenten, die diese Genres zu bieten haben. Beim Würzburger Ensemble handelte es sich um Profimusiker, die zwar über ganz Deutschland verteilt leben, sich aber jeden Sommer wieder vereinen, um einige Konzerte zu geben. Am Wochenende zum ersten Mal auch in Weiden. Und zwar mit Latin-Classics und Grooves in mitreißenden Arrangements und fetzigen Bläsersätzen neben der starken Rhythmussektion. "Let's do it", "Whatever Lola", "Pione ros Samba": Insgesamt ein beeindruckend souveränes und schlüssiges Konzept, eingepackt in ein nach allen Seiten offenes Programm. Bild: Kunz