2014 bekommt Malala Yousafzai als jüngste Frau der Welt den Friedensnobelpreis verliehen. Die unbeirrbare Kämpferin für die Rechte von Mädchen hatte sich zuvor in Pakistan einen Namen gemacht: Ihr Blog, in dem sie über ihren geheimen, weil eigentlich durch die Taliban verbotenen Schulalltag schrieb, rückte sie ins Fadenkreuz der islamischen Fundamentalisten. Am 9. Oktober 2012 wurde die 15-Jährige deshalb auf dem Rückweg von der Schule angeschossen. Dieser grauenvolle Vorfall machte sie schlagartig auch über Pakistan hinaus bekannt und sorgte dafür, dass ihr Anliegen weltweit Beachtung erfuhr. Das Landestheater Oberpfalz (LTO) bringt jetzt "Malala" das Schauspiel von Nick Wood, für alle ab 12 Jahren auf die Bühne. Premiere ist am Donnerstag, 12. Oktober (20 Uhr), im Theatersaal der Regionalbibliothek Weiden. Das Einpersonenstück, Regie führt Till Rickelt, beschäftigt sich mit dem Werdegang einer der mutigsten und gleichzeitig jüngsten Aktivistinnen für das Recht auf Bildung und blickt aus verschiedenen Perspektiven auf das, was die Extremisten dieser Welt am gefährlichsten finden: ein Mädchen mit einem Buch. Am Sonntag, 8. Oktober (11 Uhr), gibt es in der Regionalbibliothek - bei freiem Eintritt - erste Einblicke ins Stück, ein Gespräch mit Regieteam und Schauspielerin und weitere Hintergründe. Karten: NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de sowie Abendkasse. Bild: LTO