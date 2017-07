Sind keine Besucher im Keramikmuseum, hilft eine Aufsichtskraft in der Regionalbibliothek aus. Kommen Besucher, begleitet die Aufsichtskraft sie ins Museum und bleibt dann auch vor Ort. "Diese Teillösung ist nach innen wenig erfolgreich und relativ unbefriedigend."

Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgruppe, die vor rund einem Jahr aus der Taufe gehoben wurde, um den Fortbestand des Internationalen Keramikmuseums zu sichern. Insbesondere die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Museum und "Regi" sollte dabei beleuchtet werden. Der Arbeitsgruppe "Waldsassener Kasten" gehören neben Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Bürgermeister Lothar Höher vier Frauen in leitenden Funktionen an: Petra Vorsatz (Amt für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus), Sabine Guhl (Regionalbibliothek), Stefanie Dietz (Keramikmuseum) und Jutta Häusler (Hochbauamt).Seit März wird der Zugang zum Keramikmuseum dienstags bis freitags zeitweise über die Regionalbibliothek abgewickelt. Dabei hat sich vor allem die eingangs geschilderte Situation als ziemlich unbefriedigend erwiesen, heißt es in der Zwischenbilanz der Arbeitsgruppe, die am Donnerstag, 20. Juli, im Kulturbeirat vorgelegt wird. Der seit gut vier Monaten laufende Versuch hat folgende Knackpunkte ergeben: Die Aufsichtskraft des Museums muss für die Besucher ihre Arbeit in der "Regi" unterbrechen, um den Rundgang zu beaufsichtigen. Andererseits kann sie aber keine Arbeit aufnehmen, da nicht klar ist, wie lange die Besichtigung dauern wird. Also steht die Kraft während des Aufenthalts der Besucher untätig herum."Die Besucher registrieren dies und es ist ihnen oft peinlich, dass jemand herumstehen muss, während sie das Museum besuchen", heißt es im Vorlagebericht. Die Begleitung der Besucher durch den Innenhof wirke "sehr unprofessionell". Und für die Arbeit in der "Regi" lasse sich die Kraft nur schwer einplanen, weil sie bei Bedarf sofort ins Museum wechseln muss. Das Fazit nach diesem ersten Versuch lautet deshalb: "Einzig der Bezahlvorgang über den Kassenautomaten der Regionalbibliothek läuft problemlos."Dennoch will die Arbeitsgruppe an der im Stadtrat vorgeschlagenen gemeinsamen Verwaltung von Keramikmuseum und Regionalbibliothek in der Zukunft festhalten. "Wir starten einen zweiten Versuch", kündigt Petra Vorsatz an. Die Aufsichtskraft werde zwar weiterhin die Besucher von der "Regi" ins Museum führen, aber nicht mehr dort bleiben. "Im Museum sind ja ohnehin immer zwei Kräfte vor Ort."Oberstes Ziel der geplanten Zusammenlegung ist es, das Defizit des Keramikmuseums zu verringern. Dabei sei keinesfalls an einen weiteren Personalabbau in den beiden Einrichtungen gedacht, heißt es. Vielmehr bringe "eine gemeinsame personelle Erschließung Synergien durch eine vorteilhaftere Umverteilung der personellen Auslastung".Die Arbeitsgruppe schlägt letztlich folgendes Konzept vor: Eine gemeinsame Abteilungsleitung für "Regi" und Museum, wobei die bisherige Museumsleiterin weiterhin für fachliche Aufgaben im Keramikmuseum zuständig bleibt. Der Zugang soll nur noch über die Regionalbibliothek erfolgen. Außerdem sollen die Öffnungszeiten des Museums an die der Bibliothek angepasst werden. Damit hätte das Museum 37 statt 30 Wochenstunden geöffnet, was nach Ansicht der Arbeitsgruppe den Wegfall der Sonntagsöffnung kompensiert.Auf eine staatliche Dauerbezuschussung hoffen die Verantwortlichen nach der Absage aus dem Ministerium nicht mehr. Dafür könnten eventuell über den staatlichen Kulturfonds Zuschüsse für Kinder- und Jugendhilfeprojekte generiert werden. Mit seinen Projekten trägt außerdem der Förderverein "Die Keramischen" dazu bei, dass Einnahmen fließen. So ist für das vierte Quartal 2017 eine Ausstellung des Pilsener Kunstvereins geplant, wofür der Förderverein Räume anmietet. Damit schlagen "Die Keramischen" zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn das Museum soll künftig verstärkt als Ort für deutsch-tschechische Begegnungen genutzt werden, wie überhaupt als Veranstaltungsort für Events.Was den Zugang von der "Regi" zum Museum betrifft, ist inzwischen eine Überdachung des Weges im Innenhof angedacht. Kosten: rund 100 000 Euro. Hier sei eine staatliche Förderung wahrscheinlich, heißt es. Der ursprünglich geplante Türdurchbruch ist laut Arbeitsgruppe nicht realisierbar.