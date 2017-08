Am Reformationsjubiläum führt in diesem Jahr kein Weg vorbei - das ist auch bei den diesjährigen Max-Reger-Tagen in Weiden der Fall. Die 19. Auflage des Festivals stellt den Komponisten und die Reformation in den Mittelpunkt.

"Bedeutendster Sohn der Stadt" und "faszinierende Persönlichkeit" - diese Worte wählen Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz, um Max Reger zu beschreiben. Zum 19. Mal finden in diesem Jahr die Max-Reger-Tage statt. Das Programm stellen sie gemeinsam mit Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher, Waltraud Koller-Girke (Freundeskreis der Max-Reger-Tage), den Festivalbüro-Mitarbeiterinnen Astrid Karl und Irmgard Betz sowie Matthias Ziegler (Aera Media) vor.Vorsatz erinnert daran, dass es in Weiden nicht nur Max-Reger-Tage gebe, sondern auch eine umfangreiche Reger-Sammlung. Mit dem diesjährigen Programm, erklärt Vorsatz, wolle man jüngere und ältere Musikfreunde ansprechen. In dem Programm würden sich auch Gedanken zum Reformationsjahr niederschlagen. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß betonte, dass die Stadt Weiden Geld für Kultur ausgebe: "Wir leisten uns die Max-Reger-Tage".Eröffnungskonzert, 15. September (19.30 Uhr, Max Reger-Halle): Das Quintett, bestehend aus Sharon Kam (Klarinette), Isabelle van Keulen (Violine), Ulrike-Anima Mathé (Violine), Volker Jacobsen (Viola) und Gustav Rivinius (Violoncello), spielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Max Regers Klarinettenquintett A-Dur, op. 146. Es moderiert Alexander Becker.Orgelkonzert, 17. September (17 Uhr, Kirche St. Michael): Gerhard Weinberger intoniert Werke von Joseph Haas, Jaromir Weinberger und Max Reger wie beispielsweise den Dankpsalm op. 145/2 und Choralbearbeitungen von Luther-Liedern.Kammermusikabend, 21. September (20 Uhr, Altes Rathaus): Das Berlin-Piano-Trio bringt Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie Max Regers Klaviertrio e-Moll, op. 102. Es moderiert Susanne Popp.Liederabend, 23. September (19.30 Uhr, Altes Rathaus): Sopranistin Victoria Granlund und Pianistin Stacey Bartsch präsentieren ein Programm unter der Überschrift "Max Reger und das Lied um 1900". Dabei werden Doppelvertonungen ausgewählter Texte präsentiert und so Regers Werke in Beziehung zu Liedern jener Komponisten gesetzt, die dessen musikalische Entwicklung beeinflussten. Es moderiert Stefan Gasch.Orgelkonzert, 24. September (17 Uhr, Kirche St. Michael): Hanns-Friedrich Kaiser spielt "Max Reger und die Reformation - Ein Gang durch das Kirchenjahr". Er spielt unter anderem die Phantasie über den Choral "Ein feste Burg ist unser Gott", op. 27, das 1898 in Weiden entstanden ist, und die Choralphantasie über "Wachet auf", op. 52/2.Musik am Nachmittag, 27. September (15 Uhr, Maria-Seltmann-Haus): Sopranistin Carlotta Lipski, Bariton Lorenzo de Cunzo und Pianistin Zhongqi Shi spielen und singen Werke unter anderem von Hugo Wolf, Wolfgang Amadeus Mozart, Cole Porter und Max Regers "Das Dorf".Kammermusikabend, 29. September (19.30 Uhr, Bayernwerk): Das Zemlinsky-Quartett spielt Werke von Robert Schumann, Alexander Zemlinsky und Max Regers Streichsextett op.118.Schülerkonzert, 1. Oktober (11 Uhr, Altes Rathaus): Weidener Musikschüler interpretieren Werke Max Regers und seiner Zeitgenossen.Kirchenkonzert, 1. Oktober (19 Uhr, Autobahnkirche Waidhaus): Flötist Martin Seel von den Hofer Symphonikern und Harfenistin Christine Leibbrand-Kügerl bringen Werke von Wolfram Graf, Joseph Lauber und eine Auswahl aus Max Regers "Schlichte Weisen" op. 76.Kammermusikabend, 4. Oktober (19.30 Uhr, Sparkasse Oberpfalz Nord): Das Violinen-Duo Lena Neudauer und Ingolf Turban intoniert neben anderen Werke von Jean-Marie Leclair, Johann Sebastian Bach und Max Regers "Allegro A-Dur" op. posth.Filmabend, 6. Oktober (19.30 Uhr, Altes Schulhaus): Im Reger-Jahr 2016 entstanden einige Filme über Max Reger, den "letzten Riesen in der Musik". Auch Weiden war Drehort für eine Dokumentation von Will Fraser. Beim Filmeabend ist eine Auswahl aus verschiedenen Filmen zu sehen.Kammermusikalisches Abschlusskonzert, 8. Oktober (17 Uhr, Altes Rathaus): Robert Oberaigner an der Klarinette und Michael Schöch am Klavier spielen drei Sonaten Max Regers. Er moderiert Siegfried Mauser.Weitere Infos unter www.maxregertage.de. ___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de