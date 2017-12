Richie Necker in der "Musikhütte" am Weidener Christkindlmarkt

Richie Necker war am Mittwochabend auf Solopfaden unterwegs. Der Guitar-Man verzauberte mit seinem Adventskonzert die Besucher des Weidener Christkindlmarkts. In der "Musikhütte" spielte er mit Akkustik-Gitarre, Dobro und Mandoline selbst arrangierte Klassiker von Lennon, Santana oder Harrison. "War der Nikolaus schon bei euch und hat er ein Gedicht oder Lied verlangt", fragte er die Kinder. "Nein!" Für Necker war klar: Dann kann es nicht der echte Nikolaus gewesen sein. Er sang "Santa Claus is coming to town" und "Rudolph, the red-nosed reindeer", hatte aber auch Welthits wie "Father and Son" im Repertoire. Bild: Kunz