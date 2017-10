Wie am Anfang so auch am Ende: Die Reger-Tage sind hochgradig Klarinetten-verliebt. Die 13 Veranstaltungen wurden in Klarinetten-Samt gerahmt, am Beginn Quintette, zu guter Letzt Regers integrales Opus für Klarinette und Klavier. Robert Oberaigner und Michael Schöch stemmen diese Herkulesaufgabe mit müheloser, eindringlicher und hinreißender Eleganz.

Noch einmal Weiden: Im Umfeld solch titanischer, ja abgründiger Orgelwerke wie der "Bach" op. 46 und der "Symphonischen" op. 57 schreibt Reger im Frühjahr 1900 die Sonaten op. 49/1 in As-Dur und op. 49/2 in fis-Moll. Sie erscheinen wie der Rückzug auf eine Insel, wo Schleierwolken das Sonnenlicht impressionistisch abdämpfen. Hugo Leichtentritt charakterisiert 1905 die Musik als "sehr kunstvolle, fein stilisierte freie Prosa". Die Musiker modellieren die Prosa mit feinsten Werkzeugen. Sie überlassen keine der Finessen von Dynamik, Artikulation, Tempo dem Zufall; doch wirkt ihr Spiel wie aus dem Augenblick. Schnell wechseln sie von Entzückung zum Abgrund, vom Engel zum Kobold.Wie aus dem Nichts scheint der Klarinettist und Pianissimo-Meister Robert Oberaigner Energie aus dem Raum zu ziehen und sie in pulsierende Klangmaterie bis zu schimmernder Schärfe umzuwandeln. Es ist ein Ereignis, wie Pianist Michael Schöch Regers Ton-Heerscharen ordnet, organisiert, befiehlt, folgt, ihnen Erdenschwere nimmt. Immer scheint der Klang romantischer Orgelregister sein Klavierspiel zu inspirieren. Nur wenige Pianisten führen Musik so zwingend von den Bässen der linken Hand aus, ein wichtiger Baustein für das Verständnis der "max-imalen" Harmonik. Die 3. Sonate op. 107 mit seinen längeren Melodiebögen gerät zum Höhepunkt. Grandios das vor Spontanität sprühende Scherzo gefolgt von der meditativen Kraft des Adagio. Das Publikum ist hin und weg, die Musiker glühen mit Regers Tarantella WoO II/12 nach und kühlen mit dem Albumblatt WoO II/13.