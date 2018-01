Erneut ausverkauftes Haus im "Salute": Was aber nicht verwundert, steht mit "Rock Alive" aus Windischeschenbach eine Band aus der Region auf der Bühne, die das Publikum mit rockigen Balladen, zarten Tönen, aber auch mit härteren Nummern begeistert.

Rothenstadt. "Super Musik, super Stimmung - einfach ein toller Abend", lautete das vollkommen zufriedene Resümee von Wirt Thomas Bauer. Die Band "Rock Alive" wurde bei ihrer "Salute"-Premiere ihrem Namen mehr als gerecht. Seit 2005 ist die Combo aktiv und erweckt Songs bekannter Größen der 60er, 70er und 80er Jahre zu neuem Leben.Im Programm hatten Martin Hammerl (Gesang), Katinka Dittrich (Gesang, Gitarre), Raphael Gerl (Gitarre, Gesang), Patrick Siegel (Bass, Gitarre),Thomas Treml (Schlagzeug) und Sepp Walbert (Hammond-Orgel, Piano) Material von Queen, Joe Cocker, Peter Frampton, Toto, "Journey", Meatloaf und vielen anderen bekannten Interpreten.Einen wesentlichen Beitrag für den rundum gelungenen Abend leistete dabei Leadsänger Hammerl, der den Songs beeindruckende Authentizität verlieh. Häufig unterstützte ihn Katinka Dittrich, die auch bei einigen Stücken wie "Don't stop me now" oder "I love Rock'n'Roll" solistisch ihre Gesangsqualitäten unter Beweis stellen konnte.Unterm Strich brachten "Rock Alive" in Rothenstadt mit ihrem ehrlichen und unverfälschten Sound die Seele des Classic-Rock zurück auf die Bühne. Sie lieferten eine schweißtreibende Live-Show ab mit härteren, tanzbaren Rocknummern und den zarten Tönen der bekanntesten Rockballaden. Den Windischeschenbacher Musikern gelang eine Zeitreise zurück in die Glanzzeit der großen Rockgiganten.