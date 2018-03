Eishockey ist wahrlich kein reines Männerding. Beim Fanclub Penalty übernehmen Romina Näger und Helena Hohlrüther jetzt Verantwortung als Vorsitzende.

Es waren nicht die einzigen Veränderungen im Vorstand, die es bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung des Fanclubs Penalty gab. Der langjährige Vorsitzende Dieter Seidel stellte sich nicht mehr zur Wahl. An der Spitze des Fanclubs stehen nun Romina Näger als erste Vorsitzende und Helena Hohlrüther als ihre Stellvertreterin. Die beiden jungen Frauen sind bereits seit Geburt Mitglied im Fanclub und wollen nun auch Verantwortung übernehmen.Die Neuwahlen haben folgenden neuen Vorstand ergeben: 1. Vorsitzende Romina Näger (neu), 2. Vorsitzende Helena Hohlrüther (neu), 1. Kassier bleibt Harald Spitzke, 2. Kassier Dieter Seidel (neu), 1. Schriftführer Manuela Simmerl (neu), 2. Schriftführer Ramona Meixner (neu), Beisitzer sind Christine Wohner (neu), Wolfgang Gleißner und Christian Meyer (neu). Die Kassenprüfer Elke Probst und Eva Hohlrüther wurden in ihrem Amt bestätigt. Außerdem ehrte der Fanclub an diesem Abend mehrere Mitglieder für ihre Treue zum Fanclub. 25 Jahre Mitglied sind: Stephan Voigt, Elke Probst, Peter Weig, Richard Seifert, Rainer Nickl. 20 Jahre dabei sind: Helena Hohlrüther und Markus Hummel. 10 Jahre ist dabei Angelika Puchinger, 5 Jahre Christian Gast, Christian Meyer und Daniel Lorenz.