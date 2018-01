2018 beginnt beim Förderkreis für Kammermusik mit einem hochkarätigem Konzert. Am 2. Februar ist ein "Unikum" in der Musikgeschichte zu hören: Rossinis "Petite Messe solennelle".

Sie entstand 1863, 34 Jahre nach Rossinis letzter Oper. Es handelt sich um eine Auftragskomposition für die Einweihung der Privatkapelle des Comte Pillet-Will. Die Messe steht ihren äußeren Ausmaßen nach (etwa 80 Minuten) in der Tradition der Missa solemnis, sie wurde aber dennoch vom Komponisten ironisch mit dem Attribut "petite" bedacht. Die ungewöhnliche Besetzung für Singstimmen, zwei Klaviere und Harmonium, sicher dem Platzangebot der Kapelle geschuldet, verleiht diesem Werk einen ganz besonderen Klangreiz.Yaara Tal erwähnte gegenüber dem Förderkreis für Kammermusik, dass sie und ihr Mann dieses wunderbare Werk gerne im Konzert spielen würden. Der Förderkreis fand die geeignete Besetzung mit Michael Volle (Baß), Gabriela Scherer (Sopran), Anke Vondung (Alt) und Tilman Lichdi (Tenor). Den Chor stellt das "ChorWerk Ruhr", ein professionelles Ensemble von 34 jungen Stimmen, unter Leitung von Florian Helgath. Das großartige Klavierduo Tal/Groethuysen an zwei Flügeln und Max Hanft am Harmonium übernehmen den instrumentalen Part."Die ganze Produktion ist ein echtes Weidener Kind, hier wurde die Idee geboren, hier finden die Proben statt, und hier werden wir die erste Aufführung einer kleinen Tournee erleben", freut sich Christoph Skutella, beim Förderkreis verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Karten gibt es unter www.nt-ticket.de, in der Regionalbibliothek, bei Lotto Moritz im Kaufland und an der Abendkasse.