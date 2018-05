Die russische Folkloregruppe "Soroka" erfreut mit ihrem Gesang seit mehr als 20 Jahren die Menschen zwischen Moskau und St. Petersburg.

Mit ihren Liedern von Liebe und Leidenschaft nehmen die sechs Frauen den Musikbegeisterten mit auf eine Reise durch ihre Heimat. Am Samstag, 12. Mai, um 19 Uhr gastiert die Formation in der ehemaligen Augustinerkirche am Klinikum in Weiden. Karten gibt es im Vorverkauf bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf im Internet www.nt-ticket.de. Wer kostenlos dabei sein will, schreibt bis 9. Mai, 12 Uhr, eine E-Mail an freikarten@oberpfalzmedien.de - wir verlosen dreimal zwei Karten. Bild: exb