Familien strömen in die Max-Reger-Halle. Kleine Mädchen, festlich gekleidet wie ihre Mütter, hüpfen in Vorfreude auf das Ballett "Der Nussknacker" an der Hand ihrer Eltern in Richtung der großen Eingangstüren.

Flaum und Feier

Tanz und Traum

Eingeladen hat das Russische Ballettfestival aus Moskau mit den Tänzern des Staatstheaters für Ballett Ufa. Das berühmte Ballett vom "Nussknacker" spielt an einem Weihnachtsabend im 19. Jahrhundert bei der wohlhabenden Familie Stahlmann. Komponiert wurde das Stück von Peter I. Tschaikowsky, uraufgeführt 1892 in Sankt Petersburg.Kinder, in Gestalt von grazilen, tüllbekleideten Ballettmädchen, toben durch das Wohnzimmer, in Vorfreude auf ihre Geschenke. Mittelpunkt ist der übergroße, festlich geschmückte Tannenbaum. Wunderschön das Bühnenbild: eine bemalte Kulisse mit im Barockstil gemusterten Tapeten und schweren roten Samtvorhängen. Gäste treffen ein, unter ihnen auch der Zauberer Drosselmeier (Ildar Manjapow). Er ist der Pate der kleinen Marie (traumhaft und grazil: die Primaballerina Walerija Isaewa). Drosselmeier hat magische Geschenke dabei: einen tanzenden Harlekin, eine Puppe, die sich von selber bewegt. Und einen Nussknacker, den die kleine Marie sofort für sich beschlagnahmt. Beim Spielen macht der unsanfte Fritz die Puppe kaputt, doch Drosselmeier repariert sie. Die Kinder gehen schlafen. Marie träumt, dass plötzlich viele Mäuse in das Weihnachtszimmer kommen und die Geschenke stehlen. Eine Zinnsoldatenarmee kämpft gegen sie. Ihr Nussknacker ist plötzlich ein Prinz, der gegen den Mäusekönig kämpft und die Mäuse mit Maries Hilfe in die Flucht schlägt. Der Prinz (Sergej Bikbulatow) führt Marie ins Märchenland.Kulissenwechsel: ein tief verschneiter Winterwald. In wunderschöner Choreographie tanzen "Schneeflocken", Tänzerinnen in weißem Tüll, mit weißen Bommeln an den Händen, wie Flaum durch die Winterlandschaft. Allein an dieser schwebenden Leichtigkeit sah man die Qualität dieses Moskauer Balletts.Im zweiten Akt feiern der Prinz und Marie ein großes Fest zur Feier seiner Befreiung. Viele Tänze lösen sich ab: Ein spanisches Ensemble, vier Ägypterinnen mit Schlangenbewegungen ihrer Arme, zwei lustig hüpfende Chinesen mit stets erhobenen Zeigefingern, ein russisches Quartett und schließlich der Blumenwalzer, die Männer mit weißen Perücken, die Frauen in rosafarbigen Tüllkleidern.Zum Höhepunkt wird der Tanz von Marie mit ihrem Prinzen. Traum oder Wirklichkeit? Die Lösung kennt nur Magier Drosselmeier. Marie erwacht und sieht, dass alles nur geträumt war. Der Nussknacker liegt unter dem Christbaum. Doch Marie wird diesen Traum nie vergessen.Hervorragender Spitzentanz der Truppe, perfekte Choreographie und lebendiges Spiel begeisterten die Zuschauer. Akzente setzten die zauberhaften Szenen und die farbenfrohen Kostüme ebenso wie die bekannten, wunderschönen Melodien (Nussknacker Suite Op. 71a, Tanz der Zuckerfee, der Schneeflockenwalzer, Blumenwalzer). Besonderen Applaus haben sich natürlich auch die Bühnenbildner verdient: für die abwechslungsreichen Kulissen des winterlichen Zauberwalds oder für das prunkvolle Weihnachtszimmer. Das Publikum ließ sich gern in diese Traumwelt entführen und spendete den Akteuren tosenden Beifall, wobei sich der große Bühnenvorhang noch mehrfach öffnete.___Bildergalerie im Onetz: