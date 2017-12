Ein Abend in Schwarzweiß. Nacht und Schnee. Und dann, angekommen in der "Sünde", ein Abend der Farben. Der kleine Club mit seiner Wand aus kleinen Glühbirnen ist am Sonntag getaucht in rotes Licht. Ein Rot nicht von der unterschwellig beunruhigenden, aggressiven Sorte, vielmehr wärmend, mit einer Aura vorweihnachtlicher Stille.

Verschneite Anfahrt

Starke Improvisation

In diese Stille hinein dringt schließlich Musik, als fließender Übergang, Piano und Stimme. Allein auf der Bühne sitzt, rot gekleidet, Sängerin Rebekka Maier, oder eben "die Nowak", wie sie sich dort oben nennt. Mal frech, mal nachdenklich, kraftvoll und zerbrechlich, erzählt sie in ihren Chansons von ehemaligen und gegenwärtigen Liebhabern, von Depression und Sehnsuchtsorten. In ihrem kurzen, zu kurzen Vorprogramm offenbart "die Nowak" ihre kleine Welt der Leidenschaften, umgeben von einem urplötzlich feurigen, passionshaften Rot.Der Abend geht weiter, aus Rot wird sanftes Grün, helles Blau und schließlich tiefes Violett. Zwei Stunden habe sie von Regensburg nach Weiden gebraucht, sagt die Sängerin, wegen dem Schnee. Und sie findet ihr Echo in Tim Neuhaus, als er mit seiner Band die Bühne des Pop-Up Clubs betritt. Acht Stunden Anfahrt seien es gewesen, so der Songwriter, die Musiker dachten schon, sie würden es nicht mehr bis in die Oberpfalz schaffen. Aber nun sind sie da, ein wenig mitgenommen, die Haare zerzaust und die Gelenke noch starr vom langen Sitzen.Doch nach ein paar Streckübungen und dem Nachstimmen der Gitarren geht es los, die Strapazen noch sichtbar. Zwischen den Songs wirkt Tim Neuhaus manchmal wie ein Schüler, der unvorbereitet zum Ausfragen an die Tafel geholt wurde, mit improvisierten Zwischenansagen, die mitunter ins Nirgendwo führen. Doch ein sympathisch lächelnder Blick ins Publikum genügt, um dies wieder wettzumachen. Seine Musik: Ein unkomplizierter Singer- und Songwriter-Pop. Immer dann am stärksten, inmitten des grün-blauen Lichtermeers, bei den leisen Tönen, den introspektiven Harmonien. Was auch an der Jahreszeit liegen mag, wenn dann die eher schnellen, rockigen sowie geradlinigen Lieder hier aus dem Rahmen zu fallen scheinen. Neuhaus umgibt das sorgsam komponierte Farbenspiel in dieser stillen Nacht des Innehaltens, die nicht gemacht ist für Stadion-Hymnen.Letztendlich aber ist es in der "Sünde", wie es zu sein hat - ein wenig unberechenbar und unerwartet. Und immer irgendwie gemütlich. Das zuvor erwähnte Improvisieren, ein potenziell negativ besetzter Begriff, verwandelt sich in Stärke, bestimmt von der Wohnzimmer-Atmosphäre des Clubs. Ein Gefühl, von dem sich auch Sänger und Gitarrist Neuhaus anstecken lässt, wenn er sich - ungeprobt - am Klavier versucht und dann kurz entschlossen Vorsängerin Maier zum Mitmachen auf die Bühne einlädt.Am Ende singen alle gemeinsam, das Publikum eingeschlossen. Gewiss, draußen ist es trübe und kalt, wie immer, man ist allein, noch immer, aber allzeit ist ein Abend in der "Sünde" ein Lichtblick, ein Abend unter Freunden.