Weihnachtsmärkte

EnsdorfAdventsbasar im Klosterhof: Kloster Ensdorf, Hauptstraße 9; Sonntag, 3. Dezember, 13 bis 18 Uhr. Nikolaus, Musik, Kinderprogramm, Lebende Krippe, Kirchenbesichtigung.FloßAdventsmarkt: Marktplatz, Marktplatz 1; Freitag, 1. Dezember, 16.30 Uhr. Marktstände von Fieranten und Ausstellern, Gewinnspiel.MantelWeihnachtsmarkt: Mehrzweckhalle, Bürgermeister-Josef-Janner-Str; Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr. Leckereien, Bastelarbeiten und Tombola. Nikolausbesuch und Kinderchor.NeualbenreuthWeihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt in Neualbenreuth: Marktplatz bis Sengerhof, Turmstraße; Sonntag, 10. Dezember, 13 bis 19 Uhr.Neustadt/WNAdventskränze und Gestecke in der Musikschule: Musikschule, Am Hofgarten 1; Mittwoch, 29. November, bis Freitag, 1. Dezember, täglich von 14 bis 20 Uhr. Auch Dekorationsartikel und Türkränze.Christkindlmarkt der Musikschule: Stadtplatz, Samstag, 2. Dezember, 17 bis 20 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr. Mit Instrumentalgruppen, Weihnachtsbastelstube, Kinder-Plätzchenbacken, Modelleisenbahn und Christkindl-Postamt. Um 17 Uhr kommen am Sonntag Christkind, Nikolaus, Engel und Zwerge. Für jedes Kind gibt es ein Geschenkpäckchen.PfreimdAdventsmarkt: Marktplatz, Ortsmitte; Samstag, 2. Dezember, 14.30 Uhr. Musik, Nikolausbesuch und traditionelle Adventsverlosung. Geschenkartikel, Wildgulasch, Wildbret und nostalgisches Kinder-Karussell.TirschenreuthKunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt: Fischhof, Am Fischhof; Im Fischhof und Fischhofpark zeigen 130 Aussteller kunsthandwerkliches und kulinarisches am 1. und 2. Adventswochenende, jeweils Samstag von 15 - 22 Uhr und sonntags von 13 - 20 Uhr. Farbliche Illuminierung mit 350.000 LED-Snowflakes.Christkind kommt: vor dem Rathaus, Maximilianplatz 35; Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr. Das Christkind kommt mit adventlicher Musik.VohenstraußRomantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Friedrichsburg: Schloss Friedrichsburg, Friedrichstraße 27; Samstag, 2. Dezember, 16 bis 20 Uhr. Sonntag, 3. Dezember, 13 bis 19 Uhr.WaldthurnRomantischer Adventsmarkt: Lobkowitzschloss, Vohenstraußer Straße; Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr. Hobbykünstler und Musik.Freizeit & FamilieKümmersbruckSternschnuppe: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr. Advents-Konzert für Kinder und Erwachsene. Humorvoll und stimmungsvoll. Karten über www.nt-ticket.de. MantelAdvent ansingen: Marktplatz, Ortsmitte; Freitag, 1. Dezember, 17.30 Uhr. Es singen das Duo-Rauh-Reif, die Kolping-Singers, die Kindergartenkinder und es spielt eine Flötengruppe. Christbaum und Krippe werden zum ersten Mal beleuchtet.Gesellschaft & GlaubeWeiherhammer/KaltenbrunnTaizè-Gebet zur Einstimmung auf die Adventszeit: Pfarrkirche St. Martin Kaltenbrunn, Kirchplatz 1; Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr. Lieder bei Kerzenlicht. Mit dem Kirchenchor.LesungenSulzbach-Rosenberg"Schlafende Sonne": Literaturhaus Oberpfalz, Rosenberger Straße 9; Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr. Thomas Lehr liest aus seinem neuen Roman. Dieser erzählt von den historischen Katastrophen und den privaten Verwicklungen dreier Menschen, führt von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs bis ins heutige Berlin. Moderation: Thomas Geiger, Literarisches Colloquium Berlin.Live MusikAmbergDas Andere Adventssingen zum Thema "Zeit": Pfarrkirche St. Michael, Robert-Koch-Straße 62; Sonntag, 3. Dezember, 18.30 Uhr. Musik- und Gesangsgruppen: "Straight Ahead" aus Amberg, "CHORlibri" aus Weiden, "Cantora" aus Tirschenreuth und "Impeesa" aus Amberg.MitterteichSuperjam Vol. 2 mit Lasershow zur Vernissage: Fühlklang-Lounge, Bachstraße 11; Samstag, 2. Dezember, 17.30 Uhr. Mit "Suite3lements", "Fühlklang" und "The Living Gallery"; Vernissage "Mandalas" von Marielies Grundmann (ab 17.30 Uhr Einlass), Jam-Session ab 20.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro, Abendkasse.Blues/Jazz/RockNeustadt/WNWeihnachtskonzert der King-Size Big-Band: Stadthalle, Am Hofgarten; Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr. "Swinging Christmas"-Programm. Gastauftritt der King-Size Juniors. Vorverkauf: NT-Ticket.Sulzbach-RosenbergNick Woodland - die britisch-bayerische Blues-Legende: Historische Druckerei Seidel, Luitpoldplatz 4; Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr.WeidenJermaine Landberger Trio mit Geiger Sandro Roy: Bistrot Paris, Sebastianstraße 2; Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr. Gipsy-Jazz. Infos auf: www.jazz-zirkel-weiden.de; Karten: NT-Ticket.ChorMoosbachAdvents- und Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen: Kirche St. Peter und Paul, Schulstraße; Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr. Karten in der Gäste-Info. Karten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.Sulzbach-Rosenberg"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit": Kirche St. Elisabeth, Spitalgasse; Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr. Adventliche Musik für zwei Soprane und Orgel, Stephanie Spörl & Stefanie Hruschka-Kumpf, Sopran, Dekanatskantor Gerd Hennecke, Orgel.VilseckMaxim Kowalew Don Kosaken: Kirche St. Ägidius, Kirchgasse 13; Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr. Neujahrskonzert. Der Chor singt russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Adventslieder sowie einige Volksweisen und Balladen.Wernberg-KöblitzAdventssingen zum 600. Jahrestag von Niklaus von Flüe: Kirche St. Vitus Neunaigen, Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr. Mit dem Singkreis Neunaigen. An diesem Abend wird das Leben und Wirken von Bruder Klaus erzählt, unterbrochen von Liedern, die Kathi Stimmer-Salzeder eigens dazu geschrieben hat.Klassische KonzerteVohenstraußGregorianik-Schola: Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis (Kaimling), Sonntag, 3. Dezember, 17 Uhr. Kyriale Nr. 17 im Rahmen einer heiligen Messe im klassischen römischen Ritus.Volksmusik & FolkAmbergGebietsadventssingen der Heimat- und Trachtenvereine: Wallfahrtskirche Maria Hilf, Mariahilfberg; Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr. Milchbanklmusik vom Heimat- und Trachtenverein "Erz- und Eisenwalzerboum" aus Sulzbach-Rosenberg, die Jura-Sänger aus Stöckelsberg sowie das Duo Morgenschweis/Lommer, der Sulzbacher Zweigesang und die Sulzbacher Stubenmusik vom Heimat- und Trachtenverein "Stamm" aus Sulzbach-Rosenberg.KümmersbruckMusikantenstammtisch: Blaue Traube, Kirchensteig 2; Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr.UrsensollenTanz bei Kerzenschein: Waldschänke am Hirschpark, Heinzhof 5; Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr. Mit dem "Singenden Wirt & Sepp".Musikantentreffen: Waldschänke Hirschpark, Heinzhof 5; Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr. Infos unter (09628) 9 11 53.SchauspielWeidenDie Werkstatt der Schmetterlinge: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Samstag, 2. Dezember, 16.30 bis 17.30 Uhr. LTO: Kinderstück nach dem gleichnamigen Bilderbuch. Auch am Sonntag, 3. Dezember, 14.30 Uhr.