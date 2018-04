Wenn man sich das Ensemble der "Schicksalscombo" rein kleidungstechnisch so ansieht, dann fallen einem spontan zwei Dinge ein: Der Beatles-Trickfilm "Yellow Submarine" und Popeye, der Seemann. Am Samstagabend ging das skurrile Künstlerkollektiv aus der Landeshauptstadt im "Alten Eichamt" in Weiden vor Anker. Was folgte, war ein mehrstündiges Geburtstagsständchen für eine Oma. "Nur a Bier will i ham, sonst hau i alles zam!" Na denn - Prost! Wie ein Flitzebogen gespannt war die Musik der Münchner. Leise bauten sie ihre Stücke auf und schleuderten sie dann urplötzlich mit unbändiger Kraft in des Zuschauers Ohr. Dazu waren sie kostümiert wie eine Mannschaft aus Leichtmatrosen und einem Admiral mit Strohhut.

"O Sole mio" oder doch "It's now or never"? Anführer waren Frontfrau Kathrin Stahl und der dramatische Tenor Anton Leiss-Huber. Oliver Seibert von den "Wilden Heinzen"-Jungs spielte Tenor-Sax. Bald war klar: Wenn jemand wie die "Schicksalscombo" mit Tuba und Getöse eine Hymne spielt, dann aber schon gewaltig. So wurde aus dem seichten Bruno-Balz-Schlager aus den 30er-Jahren "Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern" ein strammer Marsch, bei dem die Beine nur so in die Höhe flogen. Und das "Prosit der Gemütlichkeit" wurde zum Protestsong.