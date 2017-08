Das Leben spielt sich vorwiegend auf der Straße ab, nicht so sehr hinter Museumsmauern oder im Foyer des neuen Rathauses. Dort ist den ganzen August über die Ausstellung "Der Hedwigs-Codex von 1353" zu sehen. Aber nicht von drinnen, sondern von draußen kann man die Bilder und Texte auf den acht Bannern betrachten. Lothar Fischer, Landeskulturreferent der Landsmannschaft Schlesien in Bayern und Vorsitzender der Ortsgruppe Weiden, sagt bei der Ausstellungseröffnung: "So können die Leute es auch am Samstag und Sonntag sehen, wenn das Rathaus geschlossen hat."

Mit der Ausstellung möchte die Landsmannschaft das Vermächtnis der einst reichsten deutschen Provinz in den Vordergrund rücken. "Schlesien ist ein deutscher Kulturraum mit 800-jähriger Geschichte", betont Fischer. Er wolle auf das hohe kulturelle Erbe hinweisen und Schlesien als deutschen Kulturraum - wortwörtlich - ins Schaufenster stellen. Fischer bedauert: "Gerade in Zeit von 1945 bis 1989 ist das vergessen worden." Die jungen Leute würden keinen Unterschied mehr zwischen Polen und Schlesien kennen. Schlesien werde einfach nur als Teil von Polen gesehen. "Überall, wo man hingeht, sagen die Leute: Schlesier? Das sind Polen." Geschichtliche Zusammenhänge seien schlicht in Vergessenheit geraten.Der Hedwig-Codex von 1353, auch Schlackenwerther Codex genannt, war ursprünglich von Ludwig I. von Liegnitz als eine Art Werbung in eigener Sache geplant, wie Fischer in seinem Vortrag erklärt. Der eher unbedeutende Herzog wollte mit dem Werk zeigen, mit welch großem Adelsgeschlecht er verwandt ist. Dazu hat er mit der berühmtesten Person der Familie geworben: Hedwig von Andechs.Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz nennt Hedwig eine "faszinierende Frau". Ihre Wurzeln lägen in Bayern, bekannt geworden sei sie als Hedwig von Schlesien, als Gesicht der Region. Die Herzogstochter, die später heiliggesprochen wurde, sei ein Bindeglied zwischen Deutschland und Polen. Auch Papst Johannes Paul II. würdigte sie einmal bei einer Reise nach Breslau: "Eine Grenzgestalt, die zwei Nationen miteinander verbindet." Hedwig kümmerte sich um Kranke, Arme und Gefangene ihres Mannes, denen sie Kleider, Essen und Kerzen in die Kerker bringen ließ. Der Codex ist eine der frühesten Quellen über verdiente Frauen. Vorsatz betont, sie freue sich, dass mit der Ausstellung auch eine Frau ins Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt.