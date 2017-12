Das Maria-Seltmann-Haus lädt zur Weihnachtsfeier der etwas anderen Art. Und die Theatergruppe "MimOldies" sorgt für ein anspruchsvolles Programm.

An beiden Tagen. Denn die Weihnachtsfeier wurde am Donnerstag und am Freitag abgehalten, um allen Interessenten Platz zu bieten. Neben einfühlsamen Liedern des Singkreises unter Leitung von Friederike Kaiser trugen Instrumentalstücke des Trios "Zwischentöne" mit Gerhard Arnold (Akkordeon und Gitarre), Elfi Bühner (Geige), sowie Reiner Völkl (Klarinette) zur musikalischen Unterhaltung bei. Als Moderator fungierte Hans Hofmann. Die Grüße der Stadt übermittelte Stadtrat Karl-Heinz Schell. Leiterin Susanne Meichner blickte auf ein erfolgreiches Jahr im Seltmann-Haus zurück. Die Kurse verzeichneten zum Teil Rekordbesuch.Mit Gedichten und Texten trugen Jutta Wolfrath, Gerti Dorner, Renate Grasser und Waltraud Voit zur Weihnachtsstimmung bei. Bischof Nikolaus las den Mächtigen der Welt die Leviten, um dann auf die besonderen Probleme der Stadt Weiden einzugehen. Im Stück "Das alternative Weihnachten" erlebte eine Oma (Else Kraus) beim Besuch bei ihrer Tochter Inge (Erni Liebwein) und dem Enkel Andy (Waltraut Haimerl), wie all ihre Träume vom Weihnachtsfest zunichte werden. Winfried Bühner, Leiter der "MimOldies", spielte einen frommen Mann, der alles tut, um sein Haus festlich vorzubereiten auf die Ankunft von Gott, aber dabei jegliches Gespür für Mitmenschlichkeit vermissen lässt.Höhepunkt war schließlich das etwas andere Krippenspiel: Drei Zirkusartisten (Jutta Wolfrath, Renate Grasser, Waltraut Haimerl), gastieren vor Bethlehem, machen sich auf zu Stall und Krippe und tragen dann den Geist der Heiligen Nacht weiter.