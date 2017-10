Manchmal muss man alles loslassen, was einen ausmacht, definiert und erklärt. Einfach alles. Tom Liwa, der seit nunmehr drei Jahrzehnten mal solo, mal mit den Flowerpornoes die deutsche Subkultur an- und bereichert, hat das getan. "Es gab Ende 2013 einen Moment, an dem ich eigentlich so weit war, keine Platte mehr machen zu wollen", berichtet er. "Oder zumindest keine Musik mehr in der Öffentlichkeit." Die von ihm unerwartete Kehrtwende kam nach dem Loslassen und daran gekoppeltem Rückzug. Er fing wieder an zu schreiben. Diese Veräußerung seiner Gedanken und Emotionen findet sich nun in allen Facetten und Nuancen auf dem neuen Album "Umsonst & Draußen", einer überragend vielseitigen Platte mit 20 Songs. Zu hören ist Tom Liwa am Donnerstag, 16. November (20 Uhr), bei "Klein & Kunst" in der Weidener Max-Reger-Halle (Untergeschoss).

