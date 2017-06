Ein Schwedenfeuer war's nicht, das wird aus einem einzigen Holzstamm geschlagen. Das wusste Wirt Bernd Mende nicht. Aber alles musste ja nicht authentisch sein beim Auftritt der schwedischen Sängerin Sofia Talvik im Biergarten des "Parapluie". Hauptsache, das Lagerfeuer knisterte. Und das Publikum fühlte sich wohl dabei.

Mit fremden Federn, sprich Titeln, schmückt sie sich nicht. Alles, was Sofia Talvik in Weiden sang, stammte aus eigener Feder. In den Songs geht es um ihre Erfahrungen auf Tour und über die Höhen und Tiefen im Leben. Ein Lied widmete sie ihrem Vater, der selber Künstler ist und malt. Von ihm stammte auch der Spruch, dass man vor 5 Leuten mit derselben Inbrunst singen müsse wie bei einem Festival mit 1000. Im "Parapluie" waren's weit mehr als 5, wenn auch weniger als 1000. Zusätzliche Tische mussten angeschleppt werden.Wie ein Flower-Power-Mädel kam sie daher in ihrem Blumenmuster-Outfit und ihrem riesigen Hut. Ihre Songs wirkten introvertiert, kamen klar und deutlich und keineswegs aufdringlich herüber. Vieles wirkte balladesk, melancholisch. Geschichten aus dem Leben eben. Ein Höhepunkt abseits der "Live Stage".