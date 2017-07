Draußen Hitze - drinnen genau das richtige Gegenmittel: Ein "Erfrischendes Sommerkonzert" gab die Musikklasse von Brigitte Kreuzer im Pfarrheim St. Josef. Bekannte Lieder und rhythmische Instrumentalstücke lockten viele Besucher an. Temperamentvoll zeigten sich zum Auftakt die Kinder der Musikalischen Früherziehung. Routiniert präsentierten sich die jungen Künstler mit drei pfiffigen Liedern, die an ihre Mamis gerichtet waren. Dabei verstärkten die "älteren Musikschüler" die Kleinsten.

Die "Blockflötenminis" rührten die Besucher mit bekannten Gospels, die erfahrenen Blockflötisten mit anspruchsvollen Spirituals. Erwähnenswert ist die klangliche Reinheit der Flötisten, die erst seit diesem Schuljahr den Unterricht besuchen.Im Laufe des Konzerts wurde viel gesungen, getanzt und gespielt. Die Musiker spielten am Klavier sowohl alleine als auch vierhändig mit ihrer Lehrerin Brigitte Kreuzer. Die Mischung aus Pop- und klassischer Musik machte den besonderen Reiz des Konzertes aus. Die Gesangsklasse begeisterte mit Songs aus dem Dschungelbuch. Selbstbewusst sang sie sich in die Herzen der Zuschauer. Die lebendig wirkende Kulisse zu dem bekannten Disneymusical hatte Klaus Suchanek aus Tirschenreuth gemalt.Eine weitere Besonderheit war eine Live-Band, bestehend aus Hans Grajer (Klavier), Norbert Fiedler (E-Bass) und Max Würl (Percussion) aus Tirschenreuth. Einfühlsam begleiteten sie die jungen Künstler. Die Lust am Singen und Musizieren war überall während des Konzerts zu sehen und zu spüren. Im Anschluss bewirteten die Eltern ihre Gäste mit Kaffee, Kuchen und Desserts. Brigitte Kreuzer zeigte sich am Ende mit den Leistungen ihrer Schüler sehr zufrieden - war es doch für viele Kinder der erste Auftritt vor großem Publikum.