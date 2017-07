Zweieinhalb Stunden, die wie im Flug vergehen: Die bietet das Sommerkonzert des Augustinus-Gymnasiums in der Max-Reger-Halle. Kein Wunder, musikalisch ist Abwechslung oberstes Gebot. Zudem wissen schon die Jüngsten, wie sie ihr Publikum mit Leichtigkeit für sich gewinnen.

Wenn der Unterstufenchor sich an beiden Seiten der Max-Reger-Halle an den Zuhörern vorbeischiebt, singend und wippend zu "Siyahamba", einem Song aus Südafrika, vermittelt die Körpersprache einen ersten Eindruck der Leichtigkeit. Wenn sich dann nahezu Hundert junge Sängerinnen und Sänger aus der 5., 6. und 7. Klasse in Richtung Bühne schieben, spricht das für den Mann am Taktpult: Peter Pollinger. Er hat den Unterstufenchor, den später auftretenden gemischten Chor und die Vokalensembles bestens vorbereitet für das Sommerkonzert des Gymnasiums in der ausverkauften Halle.Schulleiter Helmut Matejka verglich die Mitwirkenden in seiner Begrüßung mit einer Fußballmannschaft. Auch hier habe man es mit einem Team in Höchstform zu tun. Ein Team, zu dem auch Lukas Herrmann, Leopold Kopp und Vincent Kopp gehören: "Sechs Hände und ein Flügel - warum nicht", diese Rumba in D-Dur spielten die drei am Klavier.Von beachtlichem Niveau auch die anderen Musikkünstler, etwa das Instrumentalensemble mit Saxofon, Akkordeon, E-Gitarre, Klavier und Schlagzeug: "Unchain my heart" und "Autumn Leaves" begeisterten die Zuhörer hellauf. Die Rockband glänzte mit "Ain't love strange", wobei die Sängerinnen Vanessa Höfer und Isabell Wenzel sich gesanglich perfekt einfügten. Die Finger glitten Michael Wellnhofer bei seinem Solo auf der Steirischen Harmonika bei "Quickly Fingers" über die Tasten.Viele Aufgaben bei diesem Konzert hatte Andrea Schrott. Sie führte Orchester, Vororchester und Instrumentalenseble. Außerdem hatte sie sich auch mit ins Zeug gelegt bei der Lehrer-Schüler-Band, die Applaus für "Nobody's Home" einheimste.Nach der Pause war das Programm von solistischen Gesangs- und Instrumentalbeiträgen geprägt. Vom gemischten Chor erklangen zwei Songs aus dem Musical "Kiss me, Kate" und "Great Balls of Fire". Viel Applaus gab es zwischendurch für die Klassiker der Rockmusik wie "Bohemian Rhapsody" und "We are the World", gesanglich unterstützten Vanessa Höfer und Johannes Widmann mit "Castle on the Hill". Zum Schlus der Pop-Hit "On Top of the World" in Bearbeitung für gemischten Chor und Rockband. Das Konzert, das tags darauf wiederholt wurde, verging dank der Abwechslung wie im Flug.