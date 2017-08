Eine familiäre künstlerische Gesamtleistung war die Sommermatinee in St. Josef am Samstag: der langjährige Kirchenmusikdirektor Luis Denz spielte an der Orgel, seine Tochter Mirijam brillierte mit ihrer hellen Sopranstimme, und Denz' Gattin Christa Bauer-Denz wirkte als Lektorin.

Nachdem Luis Denz mit dem "Te Deum" von Marc Antoine Charpentier, welches seit 1954 als "Eurovisions-Melodie" genutzt wird, die Matinee eingeläutet hatte, erklang glockenklar und rein der Sopran seiner Tochter Mirijam. Die 18-Jährige, mehrfach Preisträgerin bei "Jugend musiziert", hat heuer das Abitur am Gymnasium Neustadt/WN abgelegt und wird ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Musikschule absolvieren. Weiter geplant ist, danach in Weimar oder München Musik zu studieren. Dort wirken auch ihre bisherigen Gesangsausbilderinnen Sabine Lahm und Anika Ram.Mirijam Denz beeindruckte bei Johann Sebastian Bachs "Bist du bei mir" ebenso wie bei Georg Friedrich Händels "Ombra mai fu" oder Mendelsohn-Bartholdys "Sei stille dem Herrn". Still und harmonisch erklang das "Abendlied" von Franz Schubert, leise und dezent die "Pie Jesu" von Gabriel Faurè, stets sanft begleitet von ihrem Vater an der mächtigen Eisenbarth-Orgel.Bei den Solo-Darbietungen der Orgel kostete der Altmeister das Volumen seines Instruments voll aus. Mit sich steigernder Lautstärke erklang "Pomp and Circumstances", der Hochzeitsmarsch von Lady Diana, deren Todestag sich heuer zum 20. Mal jährte. Ebenso furios: die "Batalla de Clarines" von Andreas Willscher, bei dem man den "Kampf der Trompeten" hautnah nachvollziehen konnte. Mit dem grandiosen "Ave Maria" von Camille Saint-Saens bewies Mirijam Denz zum Abschluss des 40-minütigen Konzerts abermals ihre gesangliche Reife.Die Dritte im Bunde, Christa Bauer-Denz, streute zwischen die musikalischen Blöcke einen Text von Christa Weiss ("Gott ist mitten im Leben") ein, eine Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus und ein Segensgebet von Georg Kugler. Die mehr als Hundert Zuhörer bedachten die Künstlern mit stehenden Ovationen. Am kommenden Samstag, 12. August, ist Jürgen Brakert nach dem Zwölf-Uhr-Läuten an der Eisenbarth-Orgel zu hören.