Sonderkonzert mit Markus Becker in der Max-Reger-Halle in Weiden

Der Pianist Markus Beckerist den Weidnern nicht unbekannt: Zuletzt spielte er zusammen mit Igor Levit Werke Regers für zwei Klaviere. Seine Jazzimprovisationen waren in Weiden noch nicht zu hören. Dass er auch dieses Metier meisterlich beherrscht, erleben die Besucher am Sonntag in der Max-Reger-Halle. Unter dem Titel "Kiew - Chicago" stellt der Musiker russischen Werken Jazzimprovisationen gegenüber. Bemerkenswert an dem Sonderkonzert der Weidner Meisterkonzerte: Die Matinée wird in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Zirkel Weiden veranstaltet.

Akrobatisches Fingerspiel

Ausnahmeerscheinung

Markus Becker spielt die Préludes op. 13 von Alexander Skriabin und den Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgsky. Der Pianist ist bekannt für seine Gesamteinspielung des Klavierwerks von Max Reger auf zwölf CDs. Diese "enzyklopädische Großtat" und diverse Auszeichnungen - drei Mal Echo-Klassik, mehrmals Preis der Deutschen Schallplattenkritik und der "Editor's choice" - stehen für Beckers internationale Konzerttätigkeit. Seit 1993 ist Becker auch Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.Seine Leidenschaft und sein akrobatisches Fingerspiel erlebt das Publikum bei den russischen Komponisten genauso, wie bei den Jazz-Größen. Mit Scriabin und Mussorgsky wählt Markus Becker zwei sehr anspruchsvolle russische Komponisten. Scriabin reiste als Virtuose mit meist eigenen Werken durch Europa. Mussorgsky auf der anderen Seite gilt als einer der eigenständigsten russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Sein Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung", gewidmet seinem Freund, dem Maler und Architekten Viktor Hartmann, machten ihn international berühmt.Unter klassischen Pianisten ist Becker als virtuoser Jazz-Improvisator eine Ausnahmeerscheinung. Der sympathische, bodenständige Pianist übernimmt leicht und professionell die Anmoderation des zweiten Teils der Matinée. Die Auswahl seiner Jazzimprovisationen über Standards, Kompositionen von Gershwin, Gulda, Corea und anderen Größen erklärt der Künstler als biografisch bedingt - die Stücke, die er interpretiert, spielen für ihn eine wichtige Rolle.Chick Coreas "Spain" oder Gershwins "I got the rythm" gibt er mitreißend zum Besten. Selbst Friedrich Guldas Jazz-Fuge, vor der Becker, wie er selbst meint, "etwas Angst" hatte, spielt der Pianist bravourös. Er äußert sich sehr positiv über das Ambiente mit den Kirschblüten im Hintergrund ("schönstes Panorama, das ich mir vorstellen kann") und zeigt sich begeistert über Kinder im Publikum. Durch seine auffallend sympathische und offene Art gelingt es ihm, eine enge Beziehung zum Publikum zu knüpfen.