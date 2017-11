Ida Gard hat mit der Veröffentlichung ihrer Alben "Knees, Feet & The Parts We Don't Speak Of", "Doors" und "Womb" bewiesen, dass die Musikszene in Dänemark wieder einmal ein Juwel hervorgebracht hat. Typisch für Ida sind die tabulosen Songs von Schärfe und Tiefe - mal kraftvoll und laut mit E-Gitarren Sound, mal leise und sanft, von ruhigen, akustischen Klängen untermalt. Am Donnerstag, 7. Dezember, steht sie um 20 Uhr auf der "Klein&Kunst"-Bühne der Weidener Max-Reger-Halle. Karten: "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb