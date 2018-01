Rothenstadt. Irgendwie gehört er ja schon fast zum Inventar: Mit experimentell arrangierten Cover-Songs, arabisch-orientalisch angehauchten Instrumentalstücken und Stücken aus eigener Feder hat Mac Frayman am Samstagabend bei seinem Kneipen-Konzert das Publikum im Rothenstädter Rockmusik-Club "Salute" in Wallung gebracht.

"Mac-Style of Folk, Rock and Rhythm" nennt er seine ausgefeilte Gitarrenspieltechnik mit einer faszinierenden Kombination aus "Hammer Ons" und "Pull Offs" seiner offen gestimmten Ibanez-Gitarre: "Und das war es erneut", blickt "Salute"-Chef Tom Bauer zurück.Fraymans Stimme ist einfühlsam und sie gilt außerdem als unverwechselbar. Sogleich bemerkten die Zuhörer den künstlerischen Anspruch in seiner Art, Musik zu machen. "Be free" heißt etwa ein Instrumentalstück mit stark rhythmischen Parts, das an die häufigen Aufenthalte des Sängers und Songwriters in Ägypten erinnert. "These little things" hat er einen seiner Songs benannt, der den "vielen kleinen Dingen um uns herum, die wir sonst nicht wahrnehmen" gewidmet ist.Zu den ausgewählten Coversongs zählten unter anderem der Titel "Piano Man" von Billy Joel oder der nicht minder berühmte "Mr. Tambourine Man" von Bob Dylan. Stücke, bei deren Interpretation Mac Frayman mit seiner harmonischen Kombination aus Gitarre und Mundharmonika glänzen konnte. Der Singer/Songwriter irischer Abstammung, der auch als Musikproduzent tätig ist, begeisterte am Samstag das Publikum im Rothenstädter Rockmusik-Club mit seiner einzigartige Kombination aus Stimme und Gitarrenspiel.