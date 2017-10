"Blechschaden", die weltweit bekannte "Spaßfraktion" der Münchner Philharmoniker, zeigt mit jedem ihrer Auftritte, dass jede Art von Musik, egal ob Pop oder Oper, Musical oder klassische Symphonie, zum Vergnügen werden kann, bietet man sie nur richtig, also unkonventionell, dar. Auch im neuen Programm mixen die philharmonischen "Fremdenlegionäre" die verschiedenen musikalischen Genres zu einem höchst unterhaltsamen Melodien-Cocktail, garniert mit urkomischen Moderationen und Einlagen. Vor allem ihr schottischer Leiter Bob Ross greift dabei immer wieder ganz unschottisch großzügig in die Humor-Kiste. "Weihnachten mit Blechschaden und Bob Ross" heißt es am Donnerstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb