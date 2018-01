Im Dezember 2014 feierte "Khayelitsha - My home" in Deutschland Uraufführung - und avancierte innerhalb von drei Jahren zum international größten Erfolg der "Mother Africa"-Geschichte. Nun kehrt die Show in neuer Inszenierung nach Deutschland zurück - mit "New Stories from Khayelitsha".

Mit neuen spektakulären Showacts, leidenschaftlicher Musik, sowie Tänzen voller Lebensfreude führt die Handlung die Besucher erneut in das südafrikanische Township "Khayelitsha" - natürlich wie gewohnt mit rein afrikanischen Künstlern. Am Donnerstag, 25. Januar, gastiert Mother Africa - "New Stories from Khayelitsha" um 20 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie allen NT- Ticket-Vorverkaufsstellen.