Abschied nehmen tut weh. Das ausgehende, bewährte alte Jahr liegt am Samstagabend in der "Sünde" hinter ihren Besuchern, während sich 2018 mit all seinen Ungewissheiten heranschleicht. Was wird geschehen? Jemand der an diesem Abend noch lebhaft plaudernd und zum Beat wippend neben einem steht, mag bis zum Neujahrstag schon in eine weite und dauerhafte Ferne gerückt sein, weil man sich bei der Silvester-Party und deren Nachwehen daneben benommen hat.

Musikalische Elektriker

Alles am Stück

Das letzte Mal, zumindest vorerst. So auch von der "Sünde", mit der es im nächsten Herbst wohl ganz sicher weiter geht, aber womöglich dann in einer neuen Location. Viel Zeit zum Nachdenken gibt es beim finalen Konzert: Im Mittelpunkt steht keine Band und ihre Animationen, sondern zwei analoge Modularsysteme, viele Kabel und Stecker. Davor, mit dem Rücken zum Publikum wie zwei Elektriker vor einem Schaltschrank, Mario Schönhofer und Tobi Weber. Zusammen nennen sie sich "Ströme" und gemeinsam zeigen sie, wie handgemachte elektronische Musik funktioniert, ganz ohne Laptop und andere Spielereien.Blinkende Lichter, ein ständiges neu Verbinden und Umstecken an den Soundgeräten, Sequencer im Dauerbetrieb, welche wabernd von einem Motiv ins andere überleiten. Bei aller umgebender Ungewissheit ist die Musik eine Konstante, die gleichmäßig und mit nur wenigen Melodien versehen dahinfließt. Ein begeisterter Aufschrei im Publikum immer dann, wenn eine zunächst noch gemächlich erscheinende Passage von einem urplötzlich stampfenden Techno-Beat abgelöst wird, nur um dann wieder in den Strom der Konvergenz zu verschwinden.Ströme. Alles fließt in einem Stück dahin, es gibt keine Songs und auch keine Pausen, der Zuhörer bleibt sich selbst überlassen. Einfach nur Mit-nicken oder gedankenverloren Abtanzen, alles ist möglich. Auch bieten die elektronischen Klang-Sphären ein Sprungbrett hinein in die eigenen Kopfwelten, plötzlich ganz fern der Realität, Introspektion über das, was war, und was vielleicht kommen wird. Oder auch nicht.Realität ist, dass es mit diesem letzten Event nun erst vorbei ist mit der "Sünde", nach einem weiteren eklektischen Konzert-Herbst der Extraklasse. Weitergehen wird es für die Macher des Sündikats im neuen Jahr aber ganz sicher. Wo und wie, das wird sich zeigen.