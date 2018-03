Musical, Filmmusik - oder doch ein anglikanischer Chorgesang? Es trifft alles gleichzeitig zu auf die "St. John Passion" des britischen Komponisten Bob Chilcott, Jahrgang 1955. Das Werk war in der St. Michaelskirche in Weidener Erstaufführung zu hören. Ganz anders als in den bekannten Passionsvertonungen, von Bach oder Schütz, lebt das Werk von den feinen Tönen. Kein großes Orchester, sondern eine Bratsche, ein Violoncello, tiefe Blechblasinstrumente samt Pauken sowie eine Orgel bilden das gesamte Instrumentarium. Mit diesem werden die klassischen Solisten begleitet, Evangelist und Jesus sowie Pilatus, welche die Passionsüberlieferung nach Johannes erzählen. Der Chor hat, neben einigen stürmischen Einwürfen, vor allem die betrachtende Rolle. In vier Meditationen, zwei davon mit Solosopranstimme, lässt er die Dramatik des Geschehens zwischen Himmel und Erde zart und bewegend zugleich erklingen. Daneben stehen fünf Passionshymnen. Die Gemeinde hörte zu, aufmerksam und tief versunken in das Geschehen um das Leiden Jesu. Bild: exb