Die publizistische Aufarbeitung des "Deutschen Herbstes" sowie dessen Vor- und Nachgeschichte ist untrennbar mit seinem Namen verbunden: Stefan Aust, früher Spiegel-Chefredakteur und heute Welt-Herausgeber, hat das Standardwerk dazu geschrieben.

Noch nicht abgeschlossen

Beginn bei "konkret"

Er zählt zweifellos zu den bekanntesten und profiliertesten Journalisten in Deutschland. Mit seinen mittlerweile 71 Jahren hat Stefan Aust viel erlebt, viel gesehen und viel gehört. Unzählige Bücher hat er geschrieben, das bedeutendste Werk aus seiner Feder ist "Der Baader-Meinhof-Komplex", erstmals erschienen vor mittlerweile 32 Jahren. Nun ist eine komplett überarbeitete Neuausgabe des knapp 1000-seitigen "Brockens" erschienen, ein Buch, das Aust aktualisiert und auf den neuesten Stand der Forschung gebracht hat. In der Weidener Buchhandlung Rupprecht spricht er am Montag über die RAF, Stammheim, Rudi Dutschke - und auch immer wieder über sich selbst.Abgeschlossen hat Aust mit der Geschichte der RAF und des von ihr verbreiteten Terrorismus allerdings noch nicht. Denn auch er weiß, dass noch nicht alles aufgeklärt ist. "Noch heute sind Akten unter Verschluss", stellt Aust fest. Ein wie auch immer geartetes "Staatsgeheimnis Stammheim" dürfe es nicht geben. Dieser Umstand trage auch dazu, dass immer wieder Verschwörungstheorien von einem "staatlichen Mord" aufblühen - für ihn ist bewiesen, dass es sich um einen kollektiven Selbstmord der Gefangenen handelte. Aust ist überzeugt davon, dass es nicht nur die technischen Möglichkeiten gab, die Gefangenen von Stammheim rund um die Uhr abzuhören, sondern dass dies auch geschehen ist. "Und dazu will ich Zugang haben", fordert Aust.Der Autor braucht das Buch nur sehr selten an diesem Abend, manchmal hat es den Eindruck, er könnte die Seiten auch auswendig vortragen. Aust ist an diesem Abend eher ein Erzähler, dem man auch gerne zuhört. Deutsche Zeitgeschichte bringt der Journalist den rund 170 Zuhörern auf eine spannende Art und Weise nahe, da ist es nicht weiter schlimm, wenn er gelegentlich auch mal ins Dozieren verfällt. Er bettet die Geschichte der RAF um Ulrike Meinhof und Andreas Baader ein in die Zeit der Veränderungen, die in den 60er Jahren beginnt: Er spricht über Rudi Dutschke, über die Studentenbewegung, über den "Muff von 1000 Jahren", über den Brand von Kaufhäusern, über Hanns Martin Schleyer und viel mehr.Und er erzählt von sich und den Situationen, als er immer wieder am "Straßenrand der Geschichte" steht: Beginn der journalistischen Karriere beim linken Magazin "konkret", Kennenlernen der Berufskollegin Ulrike Meinhof und deren Abdriften in die Terrorszene, Befreiung der verschleppten Meinhof-Zwillinge aus Italien, der versuchte Mordanschlag von Bader und Mahler auf Aust, aber auch die eigene Zusammenarbeit mit Rudi Dutschke ("ein kluger und integrer Mann") und die Beteiligung des heutigen Springer-Journalisten an der Springer-Blockade nach dem Attentat auf Dutschke.Neben dem selbst Erlebten hat sich Aust für sein Werk verschiedenen Quellen bedient, wie er erzählt: Dazu gehören Gespräche und Interviews, detaillierte Ermittlungsakten, die Briefe, die sich die Gefangenen gegenseitig geschrieben haben, und vor allem die 15 800 Protokoll-Seiten des Stammheim-Prozesses. "Darin ist zum Thema Terrorismus alles diskutiert worden, was man diskutieren kann", betont Aust. Der rechtsstaatliche Rahmen, so seine Einschätzung, sei bei der Bekämpfung der RAF nur in Ausnahmefällen verlassen worden. Für den Staat und seine Behörden sei der RAF-Komplex eine große Herausforderung gewesen. "Trotz der gewaltigen Bedrohung wurde kein Guantanamo eingerichtet", betont Aust.