Es schimmert im Tachauer Heimatmuseum. In den Vitrinen lagern Kunstwerke aus Perlmutt, die nun in einer Sonderausstellung zu sehen sind. Doch mindestens so beeindruckend wie die Schmuckstücke selbst ist die Geschichte dahinter.

(pish) Die Perlmutt-Exponate, allesamt Einzelstücke, sind ab diesem Donnerstag in der Sonderausstellung "Kunsthandwerkliche Objekte aus Holz und Perlmutt der Tachauer Werkstätten Teutsch und Seitz aus den 1920er bis 1940er Jahren" zu sehen. Die handgefertigten Ketten, Manschettenknöpfe, Handspiegel und Bilderrahmen stammen aus dem Familienbesitz von Karl Teutsch, 94.Er erinnert sich im Beisein von Sebastian Schott (Stadtarchiv) und Wolf-Dieter Hamperl (Heimatkreiverein Tachau) bei der Vorabpräsentation der Ausstellung an die Anfänge der Tachauer Knopffabrik Johann Teutsch und Söhne, die später Karl Teutsch & Co heißt: "Mein Großvater ist nach Tachau gekommen, um die Industrie hierher zu bringen." Das vorhandene technische Know-How der Tachauer, das aus der Holzknopfherstellung stammt, bietet ideale Voraussetzungen für den Erfolg der Perlmuttverarbeitung. Nachdem die Knöpfe zunächst in Heimarbeit hergestellt wurden, arbeiten um 1900 bereits 2000 Menschen in Teutschs neuer Fabrik. Der Export floriert. Zu Hunderttausenden werden die Knöpfe ins Ausland verkauft.Daneben fertigen ausgesuchte Mitarbeiter Perlmutt-Kunstwerke wie Bilderrahmen nach Teutschs Vorlagen in Heimarbeit an. Diese Schmuckstücke und Luxusgegenstände werden an Gäste in nahe gelegenen Kurorten wie Marienbad und Franzensbad als Erinnerungsstücke verkauft. Oftmals werden die Gegenstände auch verschenkt oder für Familienmitglieder hergestellt.Das Perlmutt bezieht Teutsch aus Indien und Ostasien, wo die Muschelschalen, aus denen es gewonnen wird, als Ersatzgewicht auf entladene Handelsschiffe kommen. Der im Hafen von Triest deponierte Muschelmüll wird zum wichtigen Rohstoff für Tachau. Später bezieht die Fabrik gezielt bestimmte Muschelsorten und unterhält weltweit Handelsbeziehungen. Ausgesuchte Stücke dieser geschäftlichen Korrespondenzen sind ebenfalls im Museum ausgestellt.Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs bricht der Export der Knöpfe schlagartig zusammen. Nach Kriegsende wird die Fabrik einer tschechischen Verwaltung unterstellt. Teutsch und seiner Mutter erhalten weder die Reste aus dem Warenlager noch wissen sie, wie es mit ihrer Fabrik weitergeht. Dennoch gelingt es ihnen 1948, Perlmuttgegenstände aus ihrem Privatbesitz von Tachau aus über die Grenze zu bringen.Nach einem längeren Aufenthalt in Frankfurt zieht es Teutsch und seine Mutter zurück in Richtung der alten Heimat. Sie lassen sich in Weiden nieder, wo Teutschs Mutter die Perlmuttverarbeitung im kleinen Stil wieder aufnimmt. Dafür holt sie 400 Kisten Perlmutt aus Hamburg, die noch vor dem Krieg eingelagert worden waren. Sie bilden den Grundstock für den Wiederanfang. 1955 wird die Fertigung dennoch eingestellt, da inzwischen die japanische Konkurrenz den Markt beherrscht. Dass die Kunst von damals trotzdem noch heute aktuell ist, das soll die Ausstellung zeigen, die bis Freitag, 17. November, zu sehen ist.