Über 400 Besucher feiern in der Max-Reger-Halle den "Tag der Heimat". Viele Menschen verlieren auch heute noch ihre Heimat, mahnt die Veranstaltung.

Dass die "Heimat ein wertvolles Gut" ist, wie es das Motto der Veranstaltung am Samstag aussagte, darin waren sich alle einig. Besucher aus zahlreichen Vereinen kamen, die Kultur und Brauchtum pflegen. Der Vorsitzende des Heimatrings, Günther Magerl, erinnerte daran, wie schmerzhaft es ist, seine Heimat zu verlieren. "Gerade in Zeiten, in denen uns wieder Nachrichten von Krieg, Flucht und Vertreibung" erreichten, sei Sensibilität gegenüber diesen Themen angesagt. Auch Politiker, Honoratioren und Vereinsvorsitzende bekundeten ihre Verbundenheit mit den Zielen des Heimatrings, der Dachorganisation der 40 Weidener Vereine.Schirmherr Bürgermeister Jens Meyer erinnerte an die Menschen, die aktuell ihre Heimat verlieren. Schnell müsse eine gesamteuropäische Lösung für die "Flüchtlingskrise" gefunden werden, forderte er. Auch erinnerte er an die Menschen, die in der Folge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben wurden. 8624 Vertriebene weise die Statistik im August 1945 in Weiden aus. Sie hätten in einem zerstörten Land, unter Menschen, die einen anderen Dialekt sprachen, in einer Gegend, die sie nicht kannten, neu anfangen müssen. Geschichte und Kultur der ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete dürften nicht in Vergessenheit geraten.Mit Gesang, Tanz und Wortbeiträgen unterhielten Mitglieder der Sudetendeutschen und der schlesischen Landsmannschaften, der Ost- und Westpreußen, der Stadt- und Jugendblaskapelle, des Altoberpfälzer Freundeskreises, der "Altbairischen" und des Gebirgstrachtenvereins "Almrausch". "CHORisma", unter der Leitung von Larissa Burgardt, trug unter anderem das "Ostpreußenlied" und den "Ungarischen Tanz Nr. 6" von Brahms vor. Die Gesangs- und Tanzgruppe des Vereins "Neue Zeiten" begeisterte mit "Derewnka" ("Mein Dörfchen"). An die schlesische Landesmutter Hedwig erinnerte Lothar Fischer. Heimatring-Vize Norbert Uschald führte durch den Abend. Mitglieder der Siedlergemeinschaft Moosfurt hatten den Saal dekoriert.