Dass hier Fünft- bis Siebtklässler auf der Bühne stehen - das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Denn was das Unterstufen-Theater des Kepler-Gymnasiums auf die Bühne bringt, ist etwas Zauberhaftes für Fortgeschrittene.

Perfekte Ausstattung

Wuff und Kläff

Mit einem großartigen, und was die einzelnen Darsteller anging, sehr persönlichen Meisterwerk überrascht die Theatergruppe ihr Publikum in Form eines Zauberstücks. Wer genau hinsah erkannte in "Magictime - verhext, versteinert, ausgestellt!" Bezüge zu Michael Endes "Wunschpunsch". Allerdings wurde die literarische Vorlage bewusst sehr frei interpretiert.Zusammen mit Karina Ertl und Ines Huibens hatten die jungen Akteure das Stück ein Schuljahr lang erarbeitet und nach den Weihnachtsfeiern verstärkt geprobt. Sogar die einzelnen Figuren entwickelten die jungen Schauspieler selbst. Dank einer Finanzspritze des Fördervereins um Veit Wagner konnte sich das Theater für die Aufführung sogar Schwarzlicht leisten. Magische Unterhaltung war garantiert. Für ein Ensemble dieser Altersgruppe bot das Theater allein schon dank der Ausstattung, aber auch schauspielerisch überdurchschnittliches Niveau.Schon immer ging von Hexen und Zauberern ein besonderer Reiz aus. Das war am "Kepler" nicht anders. Schon der düstere Aufführungsort ließ nichts Gutes ahnen. Unten im Keller, im nördlichsten Teil des Ostflügels. Das kam nicht von ungefähr. Die dunkle, höhlenartige Nische brauchten die Protagonisten für ihr Schwarzlicht.Es kamen im Stück vor: Rabe (Margaretha Graml, 6e) und Kater (Magdalena Graml, 5e), die den fiesen Plan von Hexe (Zehra Yildirim, 5b) und Zauberer (Alina Vedenapin, 7b) ziemlich tollpatschig durchkreuzen wollen. Die beiden Magier haben nämlich vor, Menschen zu versteinern und in einem Museum auszustellen. Prominenteste Exemplare: AC/DC-Gitarrist Angus Young und Weltfußballer Cristiano Ronaldo.Hilfe naht in Form der "Zentrale Wuff" um Kommissar Kläff (Franziska Stangl, 6a) und dessen Assistenten Anton (Jana Megges, 5b). Doch die beiden Magier lassen sich nicht unterkriegen. Die Sache ist also alles andere als einfach. Denn es liegt ja eine Menge Magie in der Luft. Am Ende wird das Problem karatetechnisch gelöst. Apropos: technisch aufbereitet hatten das Stück Michael Burkhard und die Arbeitsgemeinschaft Technik.