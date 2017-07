Weiden träumte und die Gäste im romantischen Biergarten der Musik-Kneipe "Parapluie" träumten aus der Ferne mit. Was gibt es Schöneres, als handgemachten Blues am Lagerfeuer zu lauschen? Der Abend sollte ein Dankeschön an alle treuen "Live Stage"-Gänger sein.

In den Sommermonaten verlegt Wirt Bernd Mende seine "Live Stage" gern ins Freie. Am Freitagabend spielten "Stompin' Blues Pickers" unplugged Blues aus eigener Feder. Sänger und Songwriter Stefan Sommer verließ sich nie auf eingefahrene Schemata, sondern fand immer einen neuen Spannungsbogen aus Linien und Dynamik. Mit viel Emotionen und Herzblut erzählte er von Liebe, Sinn und Unsinn des Lebens. Um den Altmeister gruppierten sich Gitarre und Cajon. Wolfgang Weber, ebenfalls ein Urgestein der Blues Lead-Gitarre, erzeugte mit seinem virtuosen Spiel den authentischen Drive und das Feeling zu den akustischen Songs. Das hatte er rockig percussiv, aber auch richtig bluesig leise auf der Pfanne. Und weil es für jeden guten Blues auch einen satten Groove braucht, erzeugte Ursula Neumann an Cajon und Percussion die erdige Version davon.