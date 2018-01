Tschechische und slowakische Medien schonen ihre Leser derzeit nicht: Sie zeigen Bilder des 18-jährigen Hartmut Tautz, Klarinettist aus Magdeburg, bevor er von Hunden zerfleischt wurde. Und danach. Tschechien und die Slowakei bereiten sich auf eine Aufarbeitung eines düsteren Kapitels ihrer gemeinsamen Geschichte vor.

Tote an der Grenze Die "Platform of European Memory and Conscience" hat Strafanzeige gegen 67 Beschuldigte erstattet, denen der Mord an fünf Deutschen am Eisernen Vorhang zwischen 1948 und 1989 zur Last gelegt wird. Der Bundesgerichtshof hat das Landgericht Weiden für zuständig erklärt. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Serie im "Magazin am Wochenende" stellt die fünf Opfer vor, diese Woche Hartmut Tautz (19). (ca)

Der Fall Tautz ist die Nummer eins der Strafanzeige, gestellt von der Prager "Platform of European Memory and Consicence". Zu deutsch: Erinnerung und Gewissen. Er ist der Fall, aus dem aus Sicht von Direktorin Dr. Neela Winkelmann "das Unrecht nur so schreit".Sommer 1986, Magdeburg. Hartmut Tautz ist 18 Jahre alt und hat das Abitur in der Tasche. Er liebt die Musik. Seit früher Kindheit spielt er Klarinette. Der zierliche junge Mann hätte große Pläne, will Musik studieren. Die Realität sieht den NVA-Dienst an der Waffe vor. In ihm gärt der Wunsch nach einem Leben in Freiheit.Der "mdr" hat viel über den Fall berichtet. Noch heute hadert seine Mutter Christa mit dem Schicksal, einen so vielversprechenden Sohn so früh verloren zu haben. Sie steht 1986 mit zwei Kindern alleine da, ihr Ehemann ist früh verstorben. Von Hartmuts Plänen ahnt sie nichts. Ihr hat der Sohn von einer Studienreise nach Leningrad erzählt, als er im Juli 1986 aus Magdeburg abreist. Stattdessen nimmt der 18-Jährige den Zug nach Bratislava. Er quartiert sich in der Jugendherberge "Druzba" im Stadtteil Petrzalka, unweit der österreichischen Grenze, ein. Und plant den Grenzübertritt.Wovon Hartmut Tautz keine Ahnung hat: Die tschechoslowakischen Grenzwachen bauen in großem Stil auf vierbeinige Helfer. Am Eisernen Vorhang sind zur Bewachung der Grenzanlagen scharfe Hunde "stationiert". Davon zeugen heute noch Foren der Grenzwache (vojensko.cz). Manche Ehemalige stellen mehr Erinnerungsfotos von Hunden ein als von alten Kameraden, gerade die 11. Kompanie der Brigade Bratislava. Ihre Hunde sind speziell auf Flüchtende abgerichtet. An einigen Abschnitten muss der Hundeführer nicht einmal Anweisungen geben: Bei Verletzung der Signalwand öffnet sich die Zwingertür und lässt freien Lauf.Es gibt eine Parallele zwischen der Diktatur des Nationalsozialismus und des Kommunismus: das Bestreben, alles haarklein zu dokumentieren. Schriftsteller Ludek Navara ("Vorfälle am Eisernen Vorhang", Verlag Attenkofer) hat in den letzten 15 Jahren in Archiven gegraben und detaillierte Protokolle hervorgeholt.Im Fall Tautz sind sogar die Namen der Tiere bekannt, die ihn so schwer verletzten: "Robo" und "Riso", ein Geschwisterpaar. Es handelt sich um sogenannte "selbstständig attackierende Hunde" (kurz SUP genannt). Von ihrer Existenz ahnt Tautz nichts. Der Klarinettist überquert am Abend des 8. August 1986 den Damm der Bahnstrecke. Um 22.16 Uhr schneidet der Magdeburger einen Signalzaun durch, der Alarm auslöst. Die zwei Grenzsoldaten Ivan H. und Oldrich K. (Jahrgang 1964 und 1967) setzen sich in Bewegung. H. lässt die Hunde von der Leine.Tautz rennt um sein Leben. 22 Meter fehlen ihm bis Österreich, als ihn die Hunde einholen. Im Maisfeld kommt es zum Überlebenskampf. Die Patrouille gibt später zu Protokoll, dass der junge Mann "Hilfe, Hilfe" schrie. Tautz wird im Hals- und Kopfbereich fürchterlich verletzt. Erste Hilfe wird nicht geleistet. Erst Stunden später erfolgt der Transport in ein Militärkrankenhaus. Die DDR untersagt nach Überstellung des Leichnams die Öffnung des Sarges.Sein Tod hat seine Angehörigen nie ruhen lassen. Strafverfahren wurden 2009 eingestellt. Neben seiner Mutter Christa hat ihn auch seine Schwester Carola nicht vergessen. Sie war vor Ort, als 2016 am Stadtrand von Bratislava ein Mahnmal enthüllt wurde.Die slowakische Zeitung "Dennik N" nimmt das aktuelle Verfahren positiv auf: "Auf Menschen zu schießen oder Hunde auf sie zu hetzen, die auf Tötung ausgerichtet sind, nur weil diese Menschen aus einer Diktatur ausbrechen wollen, war und ist ein Verbrechen.(...) die Offiziere trugen die Uniform freiwillig. Sie wählten für sich ein Leben voller Vorteile, die sie als Zivilisten nicht gehabt hätten. Dass sie nicht das Land und dessen Bevölkerung schützten, sondern einem verbrecherischen Regime dienten, störte sie nicht. Es verwundert nicht, dass diese Leute bis heute keine Schuld empfinden oder sich mit Gedächtnisverlust herausreden."