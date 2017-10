Transatlantisches Bündnis in der Musik: Das Mark Soskin Quartet beim Jazz-Zirkel-Weiden

14 Jahre Pianist in der Band von Sonny Rollins: Der Amerikaner Mark Soskin ist ein Musiker von Weltformat. Sein Quartett mit Roberto Bossard (Gitarre), Gildas Boclé (Kontrabass) und Elmar Frey (Schlagzeug) begeisterte beim Jazz-Zirkel Weiden im "Bistrot Paris".

Jeder ist auch Komponist

Zurück zu den Wurzeln

Vor 15 Jahren traf Soskin bei einer Jam-Session in Zürich auf den Schweizer Schlagzeuger Elmar Frey, und daraus entwickelte sich das "Atlantic Crossing"-Quartett, das nun auf einer ausgedehnten Europa-Tour seine zweite CD vorstellt - auch beim Jazz-Zirkel in Weiden.Am Anfang steht eine Komposition von Mark Soskin, die erst vor wenigen Tagen entstanden ist und noch unter dem Arbeitstitel "Listening Room" läuft. Der Pianist erklärt, dass er hier eine Technik angewandt habe, die im Jazz eine lange Tradition hat. Über einem Akkordgerüst wird eine neue Melodie erschaffen, dazu raffinierte Arrangements und viel Freiraum für Improvisation. "It's Jazz!", so beantwortet der Pianist Fragen zu stilistischen Schubladen, und demonstriert auch gleich, was den Jazz ausmacht: Musik als Dialog zwischen den einzelnen Musikern mit unterschiedlichen Auffassungen und verschiedener Herkunft. Spannende Musik, die swingt und immer wieder durch neue Wendungen und Stimmungen überrascht.Jeder der vier Musiker trägt eigene Kompositionen zum Repertoire bei, aber sie haben auch keine Scheu vor bekannten Standards und eingängigen Melodien. So gewinnt Gershwins Gassenhauer "Summertime", neu arrangiert von Elmar Frey, mit Tempowechseln und überraschenden Riffs neue Dimensionen. Da swingt es wie einst beim legendären Ramsey-Lewis-Trio, da erinnert die Gitarre an Vorlagen wie Wes Montgomery oder George Benson, und immer wieder kurze Breaks am Schlagzeug.Faszinierend ist das Zusammenspiel von Piano und Gitarre. Während Roberto Bossard ein Thema spielt, kommentiert Soskin mit Einwürfen, Gegenstimmen und raffinierten Akkordvariationen. Es entwickelt sich ein Dialog, man spielt sich gegenseitig Ideen zu, Bass und Schlagzeug reagieren sensibel und schaffen ihrerseits einen idealen Nährboden für neue Entwicklungen.Das Quartett legt Wert auf Stimmungswechsel und Kontraste. Roberto Bossards Komposition "Nostalgia" entführt mit folkloristischen Anklängen in eine heile Welt, Gildas Boclé steuert ein gestrichenes Bass-Solo bei, das unter die Haut geht, und Elmar Frey sorgt mit Paukenschlägeln und Besen für Atmosphäre. Auch Steve Swallows Komposition "Remember", ein Stück im Dreivierteltakt, lebt vom Dialog zwischen Klavier und Gitarre, in dem Soskin seine langjährige Erfahrung als sensibler Partner in der Gruppe von Sonny Rollins voll ausspielt. In seiner eigenen Komposition "Slider" zeigt Soskin seine phänomenale Virtuosität als Pianist. Die Einleitung erinnert an die Ära der großen Stride-Pianisten, die Interaktion als Gruppe ist spannungsgeladen, voller Überraschungen.Blues- und Gospelatmosphäre prägt den "Wedding Song" eine Komposition von Elmar Frey. Ein unbegleitetes Zwischenspiel auf dem Flügel schafft eine fast "heilige" Stimmung, wie man das von Cannonball Adderley und Joe Zawinul kennt: zurück zu den Wurzeln! Als Zugabe gibt es noch einen Ohrwurm, dessen eingängige Melodie noch lange im Kopf nachklingt: "I've never been in love before" kennt man von Barney Kessel und auch Sonny Rollins. Man spürt die Energie und die Freude der Musiker, immer wieder sprudeln neue Ideen hervor und verlängern das Stück um einige weitere Chorusse."It's only Jazz" - aber wo findet man diesen noch in einer Zeit, in der die großen Konzertbühnen und Festivals dem populären Zeitgeist frönen? Im Fernsehen ist Jazz gar nicht mehr präsent, bei den Rundfunkanstalten fristet er ein Randdasein im Nachtprogramm. Die kleinen Jazzclubs der Provinz sind die letzten Inseln, wo unmittelbarer, unverfälschter Musikgenuss noch möglich ist.