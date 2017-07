Nach drei Jahren Arbeit sei sie "gleichzeitig nervös und sehr gespannt darauf, wie die Menschen die Songs aufnehmen werden", bekennt Anna, die in Weiden aufwuchs und das Abi am Elly-Heuss-Gymnasium erwarb. Mutter Lilia betreibt in Rothenstadt weiterhin eine private Musikschule, während die 32-Jährige inzwischen von Ottersberg (bei Bremen) aus operiert. Mit der frechen Single "He's savage like an animal" landete sie als "Tygapuss" im vergangenen Jahr einen internationalen Indie-Hit. Ein perfekter Appetizer fürs Debütalbum, das nun ein gutes Jahr später erscheint, vorerst übrigens nur auf Vinyl (zu beziehen über www.tygapuss.com) oder ab Freitag, 21. Juli, als Download (iTunes, Spotify, Amazon). Ein Datum für die CD-Veröffentlichung gibt es noch nicht.Aufgenommen hat die Band das Album im Dezember 2016 im Bremer "Studio-Nord". Kein Wunder, dass sich Anna Gette dort ausnehmend wohlfühlte: "In den Zwanzigern war es noch ein gut besuchtes Tanzlokal, wo die Menschen eine heiße Sohle aufs Parkett legten und ein Glas Wein nur 25 Pfennig kostete. Aus dieser Zeit gibt es noch Fotos von lachenden Frauen im Charleston-Look, ein wildes, Zigaretten rauchendes Völkchen." Im Studio begegnet man historischem Inventar noch immer auf Schritt und Tritt: einem alten Klavier, roten Polstersofas, dem alten Holzparkett. Gette schwärmt von einem "einzigartigen Vintage-Flair", einer "tolle Arbeitsatmosphäre".Eine Woche lang hätten sie dort gewohnt und fast rund um die Uhr gewerkelt. Was nun frech und nachlässig hingerotzt klingt, ist tatsächlich das Ergebnis eines intensiven, konzentrierten Prozesses: "Wir haben uns akribisch auf die Aufnahmen vorbereitet, und deshalb war es auch ein effizientes Arbeiten. (...) Wir hatten einen guten Flow, und es hätte nicht besser laufen können." Was nicht zuletzt daran lag, dass sich die Combo - Silvan Strauss (Schlagzeug), Jo Heger (Bass) und Alex Eckert (Gitarre) - als wahres "Dream-Team" erwiesen habe, wie die Sängerin lobt. Übrigens: Strauss und Eckert spielen auch bei "Pecco Billo", die - klein ist die Welt! - bereits in der "Sünde" in Weiden aufgetreten sind.Derzeit arbeiten sie mit "Tygapuss" an einem Live-Programm. Anna Gette: "Bei den Aufnahmen im Studio hat es ziemlich gefunkt, danach war klar, dass wir auch zusammen auf die Bühne wollen. Ich kann es kaum erwarten, das wird der Hammer!" Spätestens 2018 soll die Tour rollen - "und dann kommen wir auch nach Weiden, versprochen!" Klingt nach jeder Menge Fun.