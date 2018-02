Er hat Melodien für die Ewigkeit geschaffen, deren Anzahl ist unüberschaubar. Den Versuch, diese zu bündeln, unternimmt "Die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala" in der Max-Reger-Halle. Und das gelingt den ausführenden Künstlern sogar ziemlich gut.

Show mit Qualität

Imposante Stimmen

Es sind etwa 45 Jahre Musical-Geschichte eines einzigen Komponisten, die in gut zwei Stunden von einem engagierten Ensemble serviert werden. Angesiedelt zwischen "Jesus Christ Superstar" aus dem Jahr 1970/71 und dem 2015er "School of Rock", dem jüngsten Musical aus Webbers Feder, werden die gut 400 Zuhörer in der Max-Reger-Halle am Mittwoch mitgenommen auf einen Parforceritt zu vielen bekannten Melodien und auch einigen weniger bekannten Liedern.Musicals haben immer noch Hochkonjunktur: Genauso ist es mit den "Best-of-Musical"-Shows, die in vielfältiger Weise in der ganzen Republik unterwegs sind. Da trennt sich dann oftmals die Spreu vom Weizen, denn es ist nicht immer gesagt, dass auch die Qualität stimmt. Die Darbietung auf der Bühne der Max-Reger-Halle gehört eindeutig zu den gelungenen Shows: gute bis exzellente Sänger, moderne Tanz- und Licht-Choreographien, die die fehlenden Originalkostüme und Originalkulissen vergessen machen, sowie ein frisch und dynamisch aufspielendes Orchester unter Leitung von Piotr Oleksiak. Dass im Hintergrund der renommierte Opern- und Musicalstar Deborah Sasson künstlerisch und musikalisch beratend tätig ist, ist sicherlich kein Schaden für die Show.Der Fundus an Webber-Werken ist nahezu unerschöpflich, trotzdem fehlt praktisch kein bekanntes Stück des "Godfather of Musical". Durch das Programm führt Laurent N'Diaye, der immer wieder das Musical-Weltbild Webbers in seinen verschiedenen Facetten erläutert und auch als Solist tätig ist. Los geht es mit Ausschnitten aus "Sunset Boulevard", bei denen das gesamte Ensemble schon einmal demonstriert, was es gesanglich und tänzerisch drauf hat - nämlich ziemlich viel.Man mag es als Zuschauer vielleicht bedauern, dass "Cats" ohne Katzenkostüme, "Starlight Express" ohne Rollschuhe und "Phantom of the Opera" ohne Maske und ohne Kahn dargeboten wird. Die alternativen Kostüme, Bühnendekorationen und Videoeinblendungen können aber durchaus überzeugen. Dass ein komplettes Musical mehr berühren und in den Bann ziehen kann als einzelne Ausschnitte, mag zwar richtig sein, dennoch gelingen an diesem Abend auch solche Momente. Bei zwei Liedern wird dies besonders deutlich: Natalie Bryant (die beste Stimme des Abends!) überzeugt mit einer eindrucksvollen Gänsehaut-Arie "Don't cry for me Argentina" aus Evita, während es Zac Hamilton mit seiner Phantom-Arie "Music of the Night" sogar gelingt, den Zauber des Londoner "Ur-Phantoms" Michael Crawford gegenwärtig zu machen."Love changes everything", "King Herode's song", "Light at the end of the tunnel", "Rum Tum Tugger", "Memory", "Buenos Aires" - die bekannten Songs gehen den Künstlern auf der Bühne nicht aus. Allesamt werden sie übrigens im englischen Original gesungen, eine kluge Entscheidung. Eine stimmlich und tänzerisch besonders imponierende Leistung liefert auch Laurent N'Diaye bei "Jesus Christ Superstar" ab. Weitere Gesangssolisten des Abends sind Jonathan Radford, der unter anderem mit tolle Versionen von "O what a circus" und "Pumping iron" glänzt, Georgie Hulland als "Primadonna" und Caris Savill bei "Love never dies".Mit dem übrigen Ensemble - sowohl tänzerisch wie gesanglich und instrumental - verschmilzt alles zu einer Truppe, an der auch die Hauptperson des Abends - Andrew Lloyd Webber - seine Freude haben würde. Das Publikum dankt mit viel Applaus.