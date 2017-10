Im April 1945 waren 90 Prozent der Münchner Altstadt zerstört. Die Kinder Sarah und Paul sind Waisen, schlagen sich erst alleine, dann zu zweit durch. Ihr neues Buch stellt Autorin Lilli Beck in ihrer Heimatstadt vor.

Waisenhäuser waren damals Zuchtanstalten. Autorin Lilli Beck berichtet von ihrer Recherche zum Buch

"Für dieses Buch habe ich sehr, sehr viel recherchiert", erklärt Lilli Beck gleich zu Beginn ihrer Lesung in der Buchhandlung Stangl und Taubald. Lilli Beck, als Gisela Bock in Neustadt/WN 1950 geboren und in Weiden aufgewachsen, hat den Zweiten Weltkrieg nicht mehr selbst miterlebt. Eindrucksvoll schildert sie in dem historischen Roman die Geschichte der Waisen Paul und Sarah von 1945 bis in die 80er Jahre.Die Hauptfiguren treffen sie in den Trümmern in der Landeshauptstadt um die Münchner Freiheit, die damals noch Danziger Freiheit hieß. Der elfjährige Paul teilt ein Stück Brot mit der Jüdin Sarah (neun Jahre). Sie geben sich als Geschwister aus, Sarah ändert ihren Namen in Rosalie. Paul sagt: "Wir halten zusammen wie der Wind und das Meer."Die beiden schließen sich einer Kinderbande an. Zusammen stehlen sie Glühbirnen aus der Straßenbahn oder Schnürsenkel der Fahrgäste, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Als sie beim Klauen erwischt werden, springen Paul und Rosalie auf einen Tempo-drei-Radler - und landen auf dem Großmarkt. Waren in Hülle und Fülle gab es dort nicht, erläutert Lilli Beck. Zwischen den Textpassagen, die sie den knapp 20 Zuhörern vorliest, berichtet die Schriftstellerin immer wieder, wie schwer es die Menschen nach dem Krieg hatten. Die Blumenhändlerin Agathe zum Beispiel pflückt im Roman ein paar Blumen auf einer Wiese, um sie dann im Großmarkt zu verkaufen.Agathe nimmt Paul und Rosalie bei sich auf. Obwohl sie hinter das Geheimnis der vermeintlichen Geschwister kommt, verrät sie die beiden nicht. Als ein Beamter vom Jugendamt droht, ihr die Kinder wegzunehmen, will sie Paul und Rosalie sogar adoptieren. Doch das ist nicht möglich, Agathe ist mit 45 Jahren zu jung zur Adoption. Die Kinder kommen in ein Waisenhaus. "Waisenhäuser waren damals Zuchtanstalten", sagt die Autorin. Die Weidenerin zog mit 18 Jahren nach München. Sie arbeitete als Model, Schauspielerin, Cutterin und Visagistin, bevor sie Schriftstellerin wurde.Nach einiger Zeit werden Paul und Rosalie von einem netten Ehepaar adoptiert. "Sie sind wirklich im Paradies gelandet." Als die beiden älter werden, entwickelt sich aus der Geschwisterliebe mehr. Sie unterdrücken die Gefühle, ihr Geheimnis könnte auffliegen. Nach dem Tanzkurs küsst Paul Rosalie. "Die beiden wissen natürlich, dass sie keine Chance haben", sagt Lilli Beck. "Es ist alles mehr oder weniger ein Desaster." Die einzige Chance: auswandern. Aber das Geld dafür fehlt.Beck entlässt die Zuhörer mit einer spannenden Schlüsselszene aus ihrem Roman. Denn Rosalie wird als Synchronsprecherin für einen gut bezahlten Job in Berlin gebucht. Von dort schreibt sie Paul, dass sie von einem anderen Mann schwanger ist."Wie der Wind und das Meer" von Lilli Beck erschien Ende September bei Blanvalet. Das gebundene Buch hat 512 Seiten und kostet 19,99 Euro.